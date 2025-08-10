Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

Эксперты советуют соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов за неподходящие колеса и шины.

Производители рекомендуют конкретные типоразмеры дисков и шин для вашего автомобиля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вкратце:

Установка больших дисков - это нарушение ПДД

Штраф за это составляет 340-680 гривен

Повторное нарушение может привести к лишению прав

Водители часто пытаются улучшить внешний вид своих автомобилей, устанавливая диски большего размера вместо штатных. Однако такой тюнинг может не только негативно повлиять на управляемость авто, но и привести к штрафам, сообщает "Автотема".

Правила дорожного движения и штрафы за неподходящие шины

Согласно правилам дорожного движения, использование шин, не соответствующих рекомендованным размерам или нагрузкам для конкретного автомобиля, запрещено (пункт 31.4.5 ПДД).

видео дня

За нарушение предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен (статья 121 КУоАП). Повторное нарушение в течение года может привести к временному изъятию транспортного средства или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Влияние больших дисков на технические характеристики авто

В то же время установка дисков с большим радиусом и низкопрофильных шин влияет на технические характеристики автомобиля - ухудшается амортизация на неровностях, возрастает нагрузка на подвеску, тормозную систему и рулевое управление, а также увеличивается расход топлива.

Рекомендации экспертов

"Эксперты советуют не сосредотачиваться только на внешнем виде, а придерживаться рекомендаций производителя, ведь каждый типоразмер дисков и шин разработан с учетом баланса динамики, стабильности и безопасности", - отмечают в "Автотеме".

Об источнике: "Автотема" "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

