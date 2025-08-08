Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

Даяна Швец
8 августа 2025, 12:35обновлено 8 августа, 13:54
276
За первое нарушение водитель также получит штраф в 340 грн, а за повторное в течение года от 850 до 1700 грн.
авто, штраф, окна
Почему могут оштрафовать за окна / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая тонировка авто запрещена в Украине
  • Как определяют незаконную тонировку стекол

Многие украинские водители считают, что тонированные окна добавляют авто авторитетности и стильности. Особенно летом тонировка окон популярна, ведь она помогает снизить влияние солнечных лучей, сохранить прохладу в салоне и сделать поездки более комфортными. Но Главред предостерегает, что вместе с этим возникает риск получить проблемы с законом - есть шансы попасть под штрафы и даже потерять права.

Какая тонировка авто запрещена в Украине?

Ограничения на затемнение стекол в Украине установлены для повышения безопасности движения. Чем прозрачнее окна, тем лучше водитель видит дорогу, а другие участники различают салон авто и количество пассажиров. Требования прописаны в Законе Украины "О дорожном движении" и в ПДД.

видео дня

Согласно стандарту ДСТУ 3649:2010:

  • лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света,
  • передние боковые окна - не менее 70%.

Степень тонировки определяется специальным сертифицированным прибором, который имеет действующую проверку метрологической службы.

Если авто имеет заводское затемнение, информация о проценте прозрачности обычно указывается на маркировке стекла. 70% светопропускания выглядит как легкое, почти незаметное затемнение.

Категорически запрещено:

  • зеркальное покрытие на окнах,
  • тонировка фар и фонарей любым способом.
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
​ Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Главред-инфографика ​

Какие штрафы за тонировку автомобильных окон?

На какие суммы могут оштрафовать за тонированные окна в Украине:

  • За первое нарушение - 340 грн.
  • Повторное в течение года - 850-1700 грн, плюс возможно лишение прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.

Как происходит проверка тонировки стекла?

Замер должен проводиться при:

  • температуре воздуха +20°C,
  • влажности 40-80%,
  • давлении 80-106 кПа,
  • стабильном питании прибора (12 В).

Если эти условия не соблюдены, результаты измерения не могут быть основанием для штрафа.

Сегодня контроль за тонировкой на дорогах не является приоритетом полиции. Но с возвращением техосмотра или новых форм проверки водителям, которые любят темные окна, возможно, придется отказаться от такого тюнинга ради безопасности на дорогах.

Новости об автомобилях - детали

Главред ранее рассказывал, что означают новые номерные знаки на авто. Речь идет о латинских буквах и зеленом цвете, которых раньше не было.

Также объяснялось, почему нельзя мыть фары в авто обычной водой. Эксперты раскрыли неизвестные детали, как, на первый взгляд, обычная вода может ухудшить внешний вид авто.

Аналитики ассоциации УкрАвтопром, в свою очередь, раскрыли, какую марку авто больше всего любят украинцы. Продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Также зафиксирован рост на 7% относительно июня 2025 года.

Больше новостей об автомобилистах:

Что такое правила дорожного движения (ПДД)?

Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф авто ПДД штрафы штрафы на дорогах повышение штрафов новости Украины автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

14:32Война
РФ сорвала план производства самолетов, авиакризис набирает обороты - Reuters

РФ сорвала план производства самолетов, авиакризис набирает обороты - Reuters

14:14Мир
Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

14:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

Гороскоп Таро на сегодня 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Гороскоп Таро на сегодня 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Последние новости

15:04

Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейки

14:56

Вместо голубцов и перцев: рецепт фаршированных томатов с нежной начинкой

14:33

Сын Виктора Павлика умер: чем болел ребенок и как выглядит его могилаВидео

14:32

"Заморозка" возможна: Туск вышел с серьезным заявлением о войне в Украине

14:14

РФ сорвала план производства самолетов, авиакризис набирает обороты - Reuters

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийТрамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний
14:04

Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

14:03

На фоне мирных планов Трампа: Россия готовится к запуску ядерной ракеты, детали

13:47

РФ сжимает полукольцо вокруг Покровска: генерал предупредил о тяжелой ситуации

13:44

"Не поддаются логике": путинист Киркоров публично обратился к Ротару

Реклама
13:35

Что говорил легендарный французский поэт 19 века об Украине — актуально и сегодняВидео

13:30

Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но с условием – The Telegraph

13:27

Неужели предложение: дочь Кошевого заинтриговала кольцом и букетом

13:22

"Ее душа рвалась к борьбе": на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

13:00

Украинцам начислили космические пенсии: кто и как получает 300 тысяч от государства

12:59

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

12:40

От турецкой не отличить: простой рецепт домашней пахлавы за 15 минут

12:35

В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

12:20

Антициклон Ines накроет Украину: украинцев предупредили об изменениях погоды

12:20

На беду или на счастье: что значит, если голубь сел на подоконник - толкование приметы

12:18

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

Реклама
12:11

Страшные фото: дом столичной рестораторки Сичкарь разрушили россияне

12:00

Вместо ссор — общие победы: Алферов — о том, что мешает Украине договориться с Польшей, Венгрией и Словакией

11:53

Российская пропаганда торжествует из-за чебурека, который съел Виткофф

11:53

Морская глубина и лесная свежесть: названы самые модные цвета в интерьере 2026

11:15

Чем отличаются две собаки: только современные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ

11:04

Финал ультиматума Трампа: Путин отказывается от встречи с Зеленским – Sky News

10:40

Обмен территориями и вывод войск: в WSJ узнали детали мирного плана Путина

10:36

Украинцам разрешили служить только по месту жительства: кто имеет право

10:13

Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты

09:49

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

09:09

Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

09:08

Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснилВидео

09:04

Наземная война будет продолжаться: в Forbes объяснили, на что рассчитывает Путин

09:00

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

08:57

Ольга Сумская показала фигуру в купальнике - как она выглядит

08:10

Очередное Трамп-шоу вокруг переговоровмнение

08:04

США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ

07:31

Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огоньВидео

07:10

Кто сбежал из тюрьмы: только самые внимательные смогут разгадать загадку

06:42

Армия РФ атаковала дронами Киевщину: возникли пожары, пострадали женщины

Реклама
06:10

Встреча Виткофа и дальнейшая краткосрочная перспектива для завершения войнымнение

05:45

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

05:05

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка": учитель дала окончательный ответВидео

04:30

Как создавать вау-эффект: дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьереФото

04:02

Откуда птицы знают дорогу на юг: ученая озвучила неочевидный факт

03:30

В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с совой на дереве за 9 секунд

01:36

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

01:20

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к прежним в августе

01:04

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять