В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

За первое нарушение водитель также получит штраф в 340 грн, а за повторное в течение года от 850 до 1700 грн.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-svetit-arest-iz-za-okon-v-avto-pochemu-mozhno-zagremet-v-tyurmu-10688132.html Ссылка скопирована

Почему могут оштрафовать за окна / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая тонировка авто запрещена в Украине

Как определяют незаконную тонировку стекол

Многие украинские водители считают, что тонированные окна добавляют авто авторитетности и стильности. Особенно летом тонировка окон популярна, ведь она помогает снизить влияние солнечных лучей, сохранить прохладу в салоне и сделать поездки более комфортными. Но Главред предостерегает, что вместе с этим возникает риск получить проблемы с законом - есть шансы попасть под штрафы и даже потерять права.

Какая тонировка авто запрещена в Украине?

Ограничения на затемнение стекол в Украине установлены для повышения безопасности движения. Чем прозрачнее окна, тем лучше водитель видит дорогу, а другие участники различают салон авто и количество пассажиров. Требования прописаны в Законе Украины "О дорожном движении" и в ПДД.

видео дня

Согласно стандарту ДСТУ 3649:2010:

лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света,

передние боковые окна - не менее 70%.

Степень тонировки определяется специальным сертифицированным прибором, который имеет действующую проверку метрологической службы.

Если авто имеет заводское затемнение, информация о проценте прозрачности обычно указывается на маркировке стекла. 70% светопропускания выглядит как легкое, почти незаметное затемнение.

Категорически запрещено:

зеркальное покрытие на окнах,

тонировка фар и фонарей любым способом.

​ Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Главред-инфографика ​

Какие штрафы за тонировку автомобильных окон?

На какие суммы могут оштрафовать за тонированные окна в Украине:

За первое нарушение - 340 грн.

Повторное в течение года - 850-1700 грн, плюс возможно лишение прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.

Как происходит проверка тонировки стекла?

Замер должен проводиться при:

температуре воздуха +20°C,

влажности 40-80%,

давлении 80-106 кПа,

стабильном питании прибора (12 В).

Если эти условия не соблюдены, результаты измерения не могут быть основанием для штрафа.

Сегодня контроль за тонировкой на дорогах не является приоритетом полиции. Но с возвращением техосмотра или новых форм проверки водителям, которые любят темные окна, возможно, придется отказаться от такого тюнинга ради безопасности на дорогах.

Новости об автомобилях - детали

Главред ранее рассказывал, что означают новые номерные знаки на авто. Речь идет о латинских буквах и зеленом цвете, которых раньше не было.

Также объяснялось, почему нельзя мыть фары в авто обычной водой. Эксперты раскрыли неизвестные детали, как, на первый взгляд, обычная вода может ухудшить внешний вид авто.

Аналитики ассоциации УкрАвтопром, в свою очередь, раскрыли, какую марку авто больше всего любят украинцы. Продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 1% по сравнению с июлем прошлого года. Также зафиксирован рост на 7% относительно июня 2025 года.

Больше новостей об автомобилистах:

Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред