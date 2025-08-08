В Украине светит арест из-за окон в авто: почему можно "загреметь" в тюрьму

Вы узнаете:
- Какая тонировка авто запрещена в Украине
- Как определяют незаконную тонировку стекол
Многие украинские водители считают, что тонированные окна добавляют авто авторитетности и стильности. Особенно летом тонировка окон популярна, ведь она помогает снизить влияние солнечных лучей, сохранить прохладу в салоне и сделать поездки более комфортными. Но Главред предостерегает, что вместе с этим возникает риск получить проблемы с законом - есть шансы попасть под штрафы и даже потерять права.
Какая тонировка авто запрещена в Украине?
Ограничения на затемнение стекол в Украине установлены для повышения безопасности движения. Чем прозрачнее окна, тем лучше водитель видит дорогу, а другие участники различают салон авто и количество пассажиров. Требования прописаны в Законе Украины "О дорожном движении" и в ПДД.
Согласно стандарту ДСТУ 3649:2010:
- лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света,
- передние боковые окна - не менее 70%.
Степень тонировки определяется специальным сертифицированным прибором, который имеет действующую проверку метрологической службы.
Если авто имеет заводское затемнение, информация о проценте прозрачности обычно указывается на маркировке стекла. 70% светопропускания выглядит как легкое, почти незаметное затемнение.
Категорически запрещено:
- зеркальное покрытие на окнах,
- тонировка фар и фонарей любым способом.
Какие штрафы за тонировку автомобильных окон?
На какие суммы могут оштрафовать за тонированные окна в Украине:
- За первое нарушение - 340 грн.
- Повторное в течение года - 850-1700 грн, плюс возможно лишение прав на 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.
Как происходит проверка тонировки стекла?
Замер должен проводиться при:
- температуре воздуха +20°C,
- влажности 40-80%,
- давлении 80-106 кПа,
- стабильном питании прибора (12 В).
Если эти условия не соблюдены, результаты измерения не могут быть основанием для штрафа.
Сегодня контроль за тонировкой на дорогах не является приоритетом полиции. Но с возвращением техосмотра или новых форм проверки водителям, которые любят темные окна, возможно, придется отказаться от такого тюнинга ради безопасности на дорогах.
