История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

Даяна Швец
7 августа 2025, 16:35
70
Виктор Цой не был сторонником автомобилей и до 1990 года пользовался преимущественно служебным транспортом или машинами друзей.
цой, москвич
Что известно об авто Цоя / Коллаж: Главред, фото Википедия, кадр из фильма "Асса"

Главное:

  • Виктор Цой не был поклонником автомобилей и до 1990 года
  • В январе 1990 года Цой приобрел темно-синий "Москвич-2141"

Существует популярная версия, что именно выступление группы "Кино" в киевском Доме ученых в 1985 году стало ключевым моментом на пути к всеобщему признанию коллектива. Вскоре после того концерта Виктору Цою предложили сняться в своем первом фильме, это была лента Сергея Лысенко под названием "Конец каникул". Именно это предложение снова привело музыканта в Киев, пишет Телеграф.

На какой машине ездил Цой?

Однако, несмотря на распространенный стереотип о страсти рок-музыкантов к быстрой езде, Виктор Цой никогда не считался фанатом автомобилей. На протяжении своей творческой деятельности он преимущественно пользовался автомобилями друзей или служебным транспортом во время поездок на гастроли и концерты.

видео дня

Лишь в январе 1990 года Цой совершил личную автопокупку, которая оказалась единственной в его жизни. Тогда он приобрел темно-синий "Москвич-2141", который стал его первым и последним собственным автомобилем.

Каким был "Москвич-2141"?

Эта модель была одной из относительно новых на то время, ее производство стартовало в 1986 году. "Москвич-2141" представлял собой переднеприводный хэтчбек среднего класса с пятью дверями. По сравнению со своими предшественниками, эта машина имела более современный вид и лучшие технические параметры.

Ключевые характеристики "Москвича-2141":

  • кузов: хэтчбек с пятью дверями,
  • двигатель: бензиновый объемом 1,5 или 1,7 литра,
  • мощность: от 72 до 85 л.с.,
  • максимальная скорость: до 150 км/ч,
  • расход топлива: примерно 8-9 л/100 км.

При разработке инженеры ориентировались на дизайн и технические решения французского SIMCA-1308 и немецкого Audi 100.

Таким образом, "2141" сочетал в себе визуальные черты французских моделей и технологический подход из Германии. При этом автомобиль имел уникальную компоновку с продольным размещением двигателя, что было нетипично для переднеприводных машин этого класса. Подвеска передних колес была выполнена по типу McPherson, что обеспечивало лучшую стабильность и комфорт при движении.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

музыка СССР авто Виктор Цой автомобили культура
