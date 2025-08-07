История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

Виктор Цой не был сторонником автомобилей и до 1990 года пользовался преимущественно служебным транспортом или машинами друзей.

Что известно об авто Цоя / Коллаж: Главред, фото Википедия, кадр из фильма "Асса"

Главное:

Виктор Цой не был поклонником автомобилей и до 1990 года

В январе 1990 года Цой приобрел темно-синий "Москвич-2141"

Существует популярная версия, что именно выступление группы "Кино" в киевском Доме ученых в 1985 году стало ключевым моментом на пути к всеобщему признанию коллектива. Вскоре после того концерта Виктору Цою предложили сняться в своем первом фильме, это была лента Сергея Лысенко под названием "Конец каникул". Именно это предложение снова привело музыканта в Киев, пишет Телеграф.

На какой машине ездил Цой?

Однако, несмотря на распространенный стереотип о страсти рок-музыкантов к быстрой езде, Виктор Цой никогда не считался фанатом автомобилей. На протяжении своей творческой деятельности он преимущественно пользовался автомобилями друзей или служебным транспортом во время поездок на гастроли и концерты.

Лишь в январе 1990 года Цой совершил личную автопокупку, которая оказалась единственной в его жизни. Тогда он приобрел темно-синий "Москвич-2141", который стал его первым и последним собственным автомобилем.

Каким был "Москвич-2141"?

Эта модель была одной из относительно новых на то время, ее производство стартовало в 1986 году. "Москвич-2141" представлял собой переднеприводный хэтчбек среднего класса с пятью дверями. По сравнению со своими предшественниками, эта машина имела более современный вид и лучшие технические параметры.

Ключевые характеристики "Москвича-2141":

кузов: хэтчбек с пятью дверями,

двигатель: бензиновый объемом 1,5 или 1,7 литра,

мощность: от 72 до 85 л.с.,

максимальная скорость: до 150 км/ч,

расход топлива: примерно 8-9 л/100 км.

При разработке инженеры ориентировались на дизайн и технические решения французского SIMCA-1308 и немецкого Audi 100.

Таким образом, "2141" сочетал в себе визуальные черты французских моделей и технологический подход из Германии. При этом автомобиль имел уникальную компоновку с продольным размещением двигателя, что было нетипично для переднеприводных машин этого класса. Подвеска передних колес была выполнена по типу McPherson, что обеспечивало лучшую стабильность и комфорт при движении.

