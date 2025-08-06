Изменили имя и сделали святой: названа киевская княгиня, которую украли россияне

В России даже "нашли" мощи этой известной княгини.

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Киевская княгиня, которую украли россияне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какую княгиню украли россияне

Почему она для них стала святой

Как известно, в России с давних времен любили "переписывать историю". В частности, россияне неоднократно присваивали достижения выдающихся украинцев себе. Так произошло с одной киевской княгиней.

Главред решил разобраться, какую киевскую княгиню украли россияне.

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Какую княгиню россияне сделали святой

Историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, что россияне "присвоили" жену Ярослава Мудрого.

По его словам, женой правителя Руси, киевского князя Ярослава Мудрого была шведская принцесса Ингигерда - дочь короля Швеции Улофа. Ее христианским именем было - Ирина.

Где похоронена жена Ярослава Мудрого

Известно, что после смерти она была похоронена в саркофаге в соборе Святой Софии в Киеве рядом с мужем Ярославом.

"Однако в 1439 году ее неожиданно начали почитать в Новгороде", - подчеркнул историк.

Что интересно, в этом городе даже нашли ее мощи, правда, под именем Анна. Кроме того, их можно увидеть и сегодня.

Почему россияне сделали жену Ярослава Мудрого святой

Отмечается, что люди очень хотели создать себе святую, которая бы происходила из княжеской династии.

"Как это понимать? Все просто. Новгородцы решили создать себе святую, которая бы происходила из княжеской династии, к которой принадлежали московские князья. Ну, создать себе такую заложницу от московитов, которые уже хотели сжечь Новгород", - добавил Алферов.

Как ни странно, в эту историю все поверили и теперь княгиня Ингигерда, которая похоронена в Софии Киевской, является почитаемой святой в России под именем Анна и одновременно находится в Новгороде.

Россияне украли киевскую княгиню и сделали ее святой - видео:

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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