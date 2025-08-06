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Были ли ваши предки казаками: обо всем расскажет фамилия

Мария Николишин
6 августа 2025, 15:02
146
Бывшие казацкие фамилии распространены и сегодня.
Были ли ваши предки казаками: обо всем расскажет фамилия
Были ли ваши предки казаками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии давали казакам
  • Сколько людей сейчас их носят

Разнообразие фамилий в Украине просто поражает. Все они имеют большую и интересную историю происхождения. В частности, большое количество современных украинских фамилий создавалось именно во времена Запорожской Сечи, когда возникла необходимость официальной регистрации казаков.

Главред решил разобраться, какие фамилии имеют казацкое происхождение.

видео дня

Как когда-то называли казаков

Автор канала "Ukrainian Vibe" на YouTube рассказала, что некоторые из казацких фамилий сохранились до наших дней. Например, есть такие, которые происходят от рода занятий казаков:

  • Крамар - известно о 3 798 носителях;
  • Стороженко - насчитывает 5 068 носителей, относится к наиболее распространенным фамилиям;
  • Мельниченко - 16 755 владельцев, также относится к наиболее распространенным фамилиям;
  • Дигтярь - насчитывает всего 28 носителей;
  • Прядун - его носят 734 человека;
  • Наливайко - 4 511 владельцев такого родового имени.

В то же время, казаков с особыми внешними признаками называли так:

  • Губенко - зафиксировано 3 317 носителей;
  • Головатый - 2 127 носителей;
  • Чуб - известно о 5 185 владельцах такой фамилии;
  • Носенко - насчитывает 5 379 украинцев;
  • Рябко - 3 007 носителей;
  • Довгошия - эту фамилию носят всего 432 человека;
  • Легкоступ - она насчитывает лишь 249 носителей.

Фамилии также давали по разным признакам характера. Например:

  • Мовчан - распространенная фамилия, которую носят 11 863 человека;
  • Пророк - насчитывает 441 носителя;
  • Гопкало - известно о 1 066 владельцах;
  • Будяк - 1 228 носителей;
  • Шумило - известно о 2 197 людях с такой фамилией.

Какими были казацкие фамилии - видео:

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Об источнике: Ukrainian Vibe

Ukrainian Vibe - канал на YouTube, который рассказывает о самых горячих событиях, интересных и популярных темах, которые обсуждают все. На данный канал уже подписались более 16 тысяч пользователей.

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