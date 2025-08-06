Были ли ваши предки казаками: обо всем расскажет фамилия

Вы узнаете:
- Какие фамилии давали казакам
- Сколько людей сейчас их носят
Разнообразие фамилий в Украине просто поражает. Все они имеют большую и интересную историю происхождения. В частности, большое количество современных украинских фамилий создавалось именно во времена Запорожской Сечи, когда возникла необходимость официальной регистрации казаков.
Главред решил разобраться, какие фамилии имеют казацкое происхождение.
Как когда-то называли казаков
Автор канала "Ukrainian Vibe" на YouTube рассказала, что некоторые из казацких фамилий сохранились до наших дней. Например, есть такие, которые происходят от рода занятий казаков:
- Крамар - известно о 3 798 носителях;
- Стороженко - насчитывает 5 068 носителей, относится к наиболее распространенным фамилиям;
- Мельниченко - 16 755 владельцев, также относится к наиболее распространенным фамилиям;
- Дигтярь - насчитывает всего 28 носителей;
- Прядун - его носят 734 человека;
- Наливайко - 4 511 владельцев такого родового имени.
В то же время, казаков с особыми внешними признаками называли так:
- Губенко - зафиксировано 3 317 носителей;
- Головатый - 2 127 носителей;
- Чуб - известно о 5 185 владельцах такой фамилии;
- Носенко - насчитывает 5 379 украинцев;
- Рябко - 3 007 носителей;
- Довгошия - эту фамилию носят всего 432 человека;
- Легкоступ - она насчитывает лишь 249 носителей.
Фамилии также давали по разным признакам характера. Например:
- Мовчан - распространенная фамилия, которую носят 11 863 человека;
- Пророк - насчитывает 441 носителя;
- Гопкало - известно о 1 066 владельцах;
- Будяк - 1 228 носителей;
- Шумило - известно о 2 197 людях с такой фамилией.
Какими были казацкие фамилии - видео:
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Об источнике: Ukrainian Vibe
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