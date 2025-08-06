Были ли ваши предки казаками: обо всем расскажет фамилия

Бывшие казацкие фамилии распространены и сегодня.

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Были ли ваши предки казаками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии давали казакам

Сколько людей сейчас их носят

Разнообразие фамилий в Украине просто поражает. Все они имеют большую и интересную историю происхождения. В частности, большое количество современных украинских фамилий создавалось именно во времена Запорожской Сечи, когда возникла необходимость официальной регистрации казаков.

Главред решил разобраться, какие фамилии имеют казацкое происхождение.

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Как когда-то называли казаков

Автор канала "Ukrainian Vibe" на YouTube рассказала, что некоторые из казацких фамилий сохранились до наших дней. Например, есть такие, которые происходят от рода занятий казаков:

Крамар - известно о 3 798 носителях;

- известно о 3 798 носителях; Стороженко - насчитывает 5 068 носителей, относится к наиболее распространенным фамилиям;

- насчитывает 5 068 носителей, относится к наиболее распространенным фамилиям; Мельниченко - 16 755 владельцев, также относится к наиболее распространенным фамилиям;

- 16 755 владельцев, также относится к наиболее распространенным фамилиям; Дигтярь - насчитывает всего 28 носителей;

- насчитывает всего 28 носителей; Прядун - его носят 734 человека;

- его носят 734 человека; Наливайко - 4 511 владельцев такого родового имени.

В то же время, казаков с особыми внешними признаками называли так:

Губенко - зафиксировано 3 317 носителей;

- зафиксировано 3 317 носителей; Головатый - 2 127 носителей;

- 2 127 носителей; Чуб - известно о 5 185 владельцах такой фамилии;

- известно о 5 185 владельцах такой фамилии; Носенко - насчитывает 5 379 украинцев;

- насчитывает 5 379 украинцев; Рябко - 3 007 носителей;

- 3 007 носителей; Довгошия - эту фамилию носят всего 432 человека;

- эту фамилию носят всего 432 человека; Легкоступ - она насчитывает лишь 249 носителей.

Фамилии также давали по разным признакам характера. Например:

Мовчан - распространенная фамилия, которую носят 11 863 человека;

- распространенная фамилия, которую носят 11 863 человека; Пророк - насчитывает 441 носителя;

- насчитывает 441 носителя; Гопкало - известно о 1 066 владельцах;

- известно о 1 066 владельцах; Будяк - 1 228 носителей;

- 1 228 носителей; Шумило - известно о 2 197 людях с такой фамилией.

Какими были казацкие фамилии - видео:

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