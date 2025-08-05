Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствия

Руслана Заклинская
5 августа 2025, 19:01
72
Слово "алло" кажется таким обыденным, но его история начинается задолго до появления телефона.
Почему мы говорим 'алло': малоизвестная история телефонного приветствия
Настоящая история слова "алло" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как появилось слово "алло"
  • Кто придумал такое приветствие
  • Каким был первый вариант телефонного приветствия

Телефонные разговоры давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а слово "алло" - универсальным приветствием, которое раздается из трубки при соединении звонка. Оно мгновенно ассоциируется с началом звонка и служит своеобразным сигналом готовности к общению.

Однако далеко не все знают, откуда взялось это короткое, но такое знакомое слово, почему именно оно прижилось в телефонном этикете и почему его произносили первые изобретатели телефона. Главред узнал историю происхождения "алло".

видео дня

Откуда пошла фраза "алло"

Первые телефоны появились в середине 1870-х годов. Именно тогда возникла потребность в стандартном приветственном слове, которое бы было понятным при общении на расстоянии. Изобретатель телефона Александер Грэм Белл в 1877 году сначала предложил ответить возгласом "ахой?" (от англ. ahoy - "эй, кто там?"), рассказали в подкасте Words Unravelled with RobWords and Jess Zafarris.

Однако уже 15 августа 1877 года его коллега Томас Эдисон в письме к главам телефонной компании рекомендовал использовать слово "allo" - фактически англ. "hullo", видоизмененное от "hello" ("привет"). Эдисон отмечал, что "hullo" - очень четкий сигнал, который трудно спутать с шумом телефонной линии. В результате "hello/hullo" стало международным стандартом, а слово "алло" (из-за особенностей некоторых языков, например во французском отсутствует произношение "h") закрепилось во многих странах мира.

Почему в телефон говорят "алло"

Говорить "алло" при соединении телефонной линии удобно с технической точки зрения. Раньше устные приветствия привязывали ко времени суток ("доброе утро", "добрый вечер"), но телефон позволил разговаривать на расстоянии в разных часовых поясах. Поэтому нужно было нейтральное короткое слово без временных оттенков.

Кроме того, первые аппараты давали тихий и искаженный звук. Эдисон объяснял, что "hullo" звучит четко и его легко услышать даже при слабой передаче голоса. К тому же слова "алло" или "hello" заменили длинные фразы операторов: до "алло" телефонные работницы спрашивали "Кто там?", "Слушаете?" или "Вы готовы говорить?". С тех пор "алло" используют как универсальное телефонное "привет" или "слушаю".

Смотрите видео с объяснением, почему мы говорим "алло" :

@jesszafarris The #etymology of "hello," from Words Unravelled, a new podcast and YouTube series cohosted by the illustrious @RobWords and me! Слушайте в любом месте, где вы получаете подкасты. - - - - - - #wordorigins#этимология#история#язык#лингвистика#обучение#этимологияток#эдуток#подкаст♬ оригинальное звучание - Джесс Зафаррис | Автор

Откуда взялось "алло"

Слово "алло" само по себе имеет сложную историю. Английское "hello" встречается в письменных источниках уже с 1826 года, а происходит оно от древнегерманского hālô - возгласа для вызова лодочника. Впоследствии Эдисон произнес "hello" так, что оно прозвучало как "hullo", и это слово быстро разошлось по миру.

Во многих языках эта форма трансформировалась на свой лад: например, во французском слово "hello" стало "allo" из-за невозможности употреблять звук H в начале слова и оттуда в украинском появилось "алло".

Существовали и другие объяснения происхождения: якобы от французского "allons" ("ну идем!") или венгерского "hallom" ("слышу тебя"). Однако логичнее всего, что наше "алло" дошло прямо от английского "hello/hullo", которое ввел Томас Эдисон.

Почему Белл сказал "алло"

На самом деле Александр Белл не говорил "алло". Он предлагал отвечать на телефонный звонок возгласом "ahoy", заимствованным из лексики британских моряков, что означало "эй, кто там?". Однако этот вариант не прижился - его быстро вытеснило "hello/hullo".

Эдисон же еще в лаборатории Менло-Парк постоянно кричал в трубку "Hello" во время опытов и его привычку переняли сначала сотрудники, а впоследствии и все телефонные операторы. Поэтому "алло" как стандартное телефонное приветствие распространилось благодаря Эдисону и общественному употреблению, а не через Белла.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Words Unravelled with RobWords and Jess Zafarris

Words Unravelled with RobWords and Jess Zafarris - это подкаст, посвященный этимологии и истории слов, созданный Робом Уотсом (RobWords) и Джесс Зафарис. В каждом эпизоде ведущие исследуют происхождение повседневных слов, фраз и выражений. Темы варьируются от общих слов, таких как "hello", до специфических терминов из разных сфер: финансов, погоды, музыки, медицины, криминалистики, цветов, животного мира, праздников, идиом, профессий, бранных слов, а также слов, которые исчезли из употребления.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

изобретение телефон культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:45Фронт
Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

20:17Мир
Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Последние новости

20:45

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:36

"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестикВидео

20:17

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

19:41

Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

19:39

Полиция предупредила о новой опасности от "Шахедов": что стоит знать украинцам

Украина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - МакогонУкраина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - Макогон
19:20

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:01

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствияВидео

18:48

Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

18:37

Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

Реклама
18:37

Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

18:22

"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

18:02

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России

17:53

Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

17:51

Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: что обсудили президенты

17:27

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:24

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:21

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с собакой за 23 секунды

17:08

"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проституткахВидео

Реклама
16:55

"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

16:52

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

16:44

Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

16:38

"Время - до понедельника": Зеленский анонсировал важные изменения для ВСУ

16:23

У Трампа есть только 2 сценария относительно Украины, эскалация усиливается - Пехньо

16:12

Альтернатива мясу: эксперты назвали топ-5 полезных рыбных консервов

15:57

В ОП выдвинули громкое обвинение в адрес Индии: о чем речь и реакция Нью-Дели

15:45

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

15:37

Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине

15:18

Трамп допустит нападение РФ на страны НАТО: как Путин это провернетЭксклюзив

15:16

Чем отличаются две девочки: надо найти отличия всего за 43 секунды

15:14

"Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк

15:12

Цены бьют рекорды из-за дефицита: один продукт теперь на вес золота

14:57

Найти его - настоящая удача: в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб

14:57

Женщина завела обычного котенка и обомлела, когда он вырос: кто у нее поселилсяВидео

14:55

В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

14:30

Блогер обвинил Шабунина в пособничестве России

14:18

"100-тысячная группировка войск РФ будет у границы": какая новая опасность ждет УкраинуВидео

13:57

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФВидео

13:54

6 августа Преображение Господне: как правильно отметить церковный праздник

Реклама
13:52

"Случился рецидив": Кейт Миддлтон напугала своих подданных

13:47

Ультиматум Трампа Путину может оказаться "пшиком": в AP узнали худший сценарий

13:42

Вреда больше, чем от саранчи: в Украине появился новый опасный вредительВидео

13:09

Эштон Катчер и Мила Кунис устроили дикие танцы на концерте Backstreet boysВидео

12:54

Внезапно умер родной брат Ирины Билык - что случилось

12:53

Реальная альтернатива газу из РФ: эксперт раскрыл новый маршрут для УкраиныВидео

12:27

После моря, бассейна и даже без воды: как часто нужно стирать купальник

12:25

Потап впервые заговорил о ребенке от Насти Каменских - деталиВидео

12:19

Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся "взять в тиски" важный город

11:49

Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на СумщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять