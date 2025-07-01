Не просто мода: зачем на телефоне 3 камеры, секретные функции гаджетов

Фотограф объяснил, какой смысл в нескольких камерах на телефоне.

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Для чего нужна третья камера на смартфоне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего придумали несколько камер на телефоне

Как использовать каждую камеру смартфона

Современные смартфоны существенно отличаются от тех, которые выпускали еще буквально 10 лет назад. Одним из ключевых отличий является наличие нескольких камер на задней крышке телефона. Но до сих пор не все понимают, почему в смартфонах несколько камер.

Главред узнал, что их придумали не просто для более эффектного вида гаджета. Украинский фотограф Артем Маликов рассказал, какая польза от 3 камер в мобильном телефоне.

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На своем YouTube-канале "Маликов о фото" он объяснил, что в основном современные смартфоны имеют 4 камеры. Одна из них - фронтальная. Переднюю камеру в основном используют для селфи, или когда нужно контролировать, что происходит в кадре. Единственный и главный недостаток этой камеры в том, что она делает фото худшего качества, чем основная камера на задней панели.

Смотрите видео о том, как использовать все камеры на смартфоне:

А вот с камерами на задней крышке смартфона все не так просто. Каждая из них по-разному передает форму и объект в кадре. Маликов объяснил, что это происходит из-за разного строения линз.

Для того, чтобы использовать различные камеры нужно использовать соответствующие отметки: 0,5х, 1х или 2х. Фотограф отметил, что когда фото на 2х или 3х, объекты на фото становятся шире, а на 0,5х - уже. Соответственно пропорции на фото будут разные.

Широкоугольная камера то, что в центре изображения делает меньше, а то, что находится по краям - растягивает. Таким образом объект якобы отдаляется.

Между тем камера на 2х или 3х наоборот расширяет предмет в центре. Таким образом объект отображается ближе, чем есть на самом деле.

То есть три камеры на смартфоне выполняют совершенно разные функции и позволяют расширить возможности съемки.

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Что такое "Маликов о фото"? "Маликов о фото" - украинский YouTube-канал с аудиторией более 5 тысяч пользователей, на котором креативный фотограф Артем Маликов рассказывает о том, как правильно фотографировать и делится тонкостями работы камер.

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