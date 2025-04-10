Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина

Юрий Берендий
10 апреля 2025, 15:28обновлено 10 апреля, 16:08
69
Введенные Трампом пошлины могут существенно ударить по кошелькам американцев, в частности, стоимость iPhone может вырасти втрое, указывают аналитики.
Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина
Стоимость айфонов может вырасти более чем втрое / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

О чем говорится в материале CNN:

  • Глобальные пошлины Трампа существенно повлияют на цены внутри США
  • Цена iPhone может вырасти до 3500 тысяч долларов

Введение президентом США Дональдом Трампом глобальных пошлин может существенно повысить цены на широкий спектр товаров и ударить по кошелькам американских потребителей. Технический аналитик предупреждает, что в случае переноса производства Apple iPhone в США, их цена может достичь 3500 долларов. Об этом сообщает CNN.

Хотя Трамп и его команда по вопросам экономики утверждают, что благодаря пошлинам производство вернется в США, создавая миллионы рабочих мест, не все разделяют этот оптимизм.

видео дня

В частности, руководитель отдела технологических исследований в Wedbush Securities Дэн Айвз в эфире CNN назвал эти ожидания "фантастикой". Он пояснил, что стоимость айфонов, изготовленных в США, может вырасти более чем в три раза, ведь для этого придется создать с нуля сложную производственную инфраструктуру, которая сейчас функционирует в Азии.

"Вы строите его (цепочку поставок - ред.) в США, имея заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут айфоны за 3500 долларов", - сказал он.

Аналитик пояснил, что речь идет о высокотехнологичных производствах, в частности заводы по изготовлению компьютерных чипов, которые являются ключевыми компонентами для работы современных электронных устройств.

По его словам, даже для того, чтобы перенести лишь 10% производственной цепи Apple в США, компании понадобится минимум три года и около 30 миллиардов долларов инвестиций.

На сегодня около 90% всех iPhone собираются в Китае. Основные микрочипы для них производятся на Тайване, дисплейные панели - в Южной Корее, некоторые другие детали - в Китае, а окончательная сборка в основном также происходит именно в КНР.

"Вот почему, я думаю, вы видите, что произошло с акциями, потому что ни одна компания не оказалась в центре этого тарифного шторма пятой категории больше, чем Купертино и Apple. Это экономический Армагеддон, но особенно для технологической индустрии", - сказал он.

Специалисты в области технологий считают, что рост цен на iPhone является весьма вероятным даже при сохранении нынешних цепей поставок. Но если Apple решит переложить расходы от повышенных пошлин на потребителей, то стоимость iPhone может вырасти на 43%.

Пошлины Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 апреля Дональд Трамп сообщил о существенном повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125%, объяснив это недружественной торговой политикой Пекина. В то же время США предложили 90-дневное временное ослабление таможенных ограничений во взаимной торговле с более 75 странами.

До этого, 3 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в отношениях с рядом государств, о чем сообщило агентство Bloomberg.

В тот же день стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры с ключевыми торговыми партнерами по смягчению новых ограничений. Как отмечал министр торговли Говард Лутник, для достижения договоренности страны должны изменить свои торговые правила и увеличить импорт продукции из США.

Другие новости:

Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пошлины iPhone смартфоны iPhone
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence Express

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence Express

16:06Мир
"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

15:37Политика
К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

14:57Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

"Жизнь продолжается": Наталка Денисенко ошеломила признанием о личной жизни

Последние новости

16:09

Новая тенденция на рынке: как изменится курс доллара и евро 11 апреля

16:06

Россияне могли сбить свой вертолет под Москвой: подробности от Defence ExpressВидео

16:04

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

16:00

Украинцев могут оштрафовать за продажу подержанных вещей - налоговый консультант

15:44

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
15:37

"Безответственные замечания": Пекин ответил на обвинения Зеленского

15:36

Роковая ошибка: какие приборы забывают выключать перед выходом из дома

15:28

Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина

14:57

К чему готовиться продавцам на Prom и OLX: Минфин подготовил законопроект

Реклама
14:50

Джастин Бибер набросился на папарацци: что он натворилВидео

14:46

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

14:35

Чем отличаются 2 матери с детьми: лишь самый внимательный разгадает загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

14:02

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

13:52

11 апреля нельзя обижаться и ругаться: какой праздник и что нельзя делать

13:16

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

13:01

Светлана Лобода показала на редком фото старшую дочь -14-летнюю Еву

13:00

Раскопки на месте, где был распят Иисус: находка удивила ученых

12:59

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

12:55

Почему нельзя готовить холодец на Пасху: священник развеял мифы

Реклама
12:51

Цены взлетели: популярный в Украине продукт подорожал на 44%

12:37

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

12:30

"В деле": молчунья Тоня Паперная похвасталась работой в РФ

12:25

Будут проблемы с продовольствием: сколько денег нужно Украине на разминированиеВидео

12:11

Что нужно сделать с луком, чтобы не было стрелок: советы опытных огородников

12:05

Цифровизация образования: Поплавский презентовал ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБФото актуально

11:58

Ряд продуктов подорожает, если в Украине будут подавать воду по графикам - Марчук

11:47

"Чувствую себя не очень": актер Ефремов тайно вернулся из колонии домой

11:26

Известковый налет в унитазе исчезнет, ​​если использовать 2 натуральных ингредиента

11:25

Белого или коричневого: какого цвета яйца красить на Пасху и в чем разница

11:05

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

11:05

Станут ближе к РФ: чем может обернуться захват в плен военных КНР на Донбассе

10:54

"Изменят правила войны": Украина тестирует боевые дроны на оптоволокне

10:35

Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

10:26

Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

10:13

"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

10:07

Этот полк устроил большие проблемы россиянам: как "Ахиллес" уничтожает врага

10:01

"У нас стали появляться": чем занимается сын Наташи Королевой на самом деле

09:53

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

09:52

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

Реклама
09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 апреля (обновляется)

09:23

На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

09:21

Умеют ждать, слушать и поддерживать: 3 знака зодиака с бесконечным терпением

08:44

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

08:21

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекинамнение

07:55

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:10

Где спрятан кот: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет его за 9 секунд

06:47

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненыеФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять