Цены на iPhone могут вырасти до 3,5 тысяч долларов: в чем причина

Введенные Трампом пошлины могут существенно ударить по кошелькам американцев, в частности, стоимость iPhone может вырасти втрое, указывают аналитики.

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Стоимость айфонов может вырасти более чем втрое / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

О чем говорится в материале CNN:

Глобальные пошлины Трампа существенно повлияют на цены внутри США

Цена iPhone может вырасти до 3500 тысяч долларов

Введение президентом США Дональдом Трампом глобальных пошлин может существенно повысить цены на широкий спектр товаров и ударить по кошелькам американских потребителей. Технический аналитик предупреждает, что в случае переноса производства Apple iPhone в США, их цена может достичь 3500 долларов. Об этом сообщает CNN.

Хотя Трамп и его команда по вопросам экономики утверждают, что благодаря пошлинам производство вернется в США, создавая миллионы рабочих мест, не все разделяют этот оптимизм.

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В частности, руководитель отдела технологических исследований в Wedbush Securities Дэн Айвз в эфире CNN назвал эти ожидания "фантастикой". Он пояснил, что стоимость айфонов, изготовленных в США, может вырасти более чем в три раза, ведь для этого придется создать с нуля сложную производственную инфраструктуру, которая сейчас функционирует в Азии.

"Вы строите его (цепочку поставок - ред.) в США, имея заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут айфоны за 3500 долларов", - сказал он.

Аналитик пояснил, что речь идет о высокотехнологичных производствах, в частности заводы по изготовлению компьютерных чипов, которые являются ключевыми компонентами для работы современных электронных устройств.

По его словам, даже для того, чтобы перенести лишь 10% производственной цепи Apple в США, компании понадобится минимум три года и около 30 миллиардов долларов инвестиций.

На сегодня около 90% всех iPhone собираются в Китае. Основные микрочипы для них производятся на Тайване, дисплейные панели - в Южной Корее, некоторые другие детали - в Китае, а окончательная сборка в основном также происходит именно в КНР.

"Вот почему, я думаю, вы видите, что произошло с акциями, потому что ни одна компания не оказалась в центре этого тарифного шторма пятой категории больше, чем Купертино и Apple. Это экономический Армагеддон, но особенно для технологической индустрии", - сказал он.

Специалисты в области технологий считают, что рост цен на iPhone является весьма вероятным даже при сохранении нынешних цепей поставок. Но если Apple решит переложить расходы от повышенных пошлин на потребителей, то стоимость iPhone может вырасти на 43%.

Пошлины Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 апреля Дональд Трамп сообщил о существенном повышении пошлин на импорт товаров из Китая до 125%, объяснив это недружественной торговой политикой Пекина. В то же время США предложили 90-дневное временное ослабление таможенных ограничений во взаимной торговле с более 75 странами.

До этого, 3 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в отношениях с рядом государств, о чем сообщило агентство Bloomberg.

В тот же день стало известно, что администрация Трампа ведет переговоры с ключевыми торговыми партнерами по смягчению новых ограничений. Как отмечал министр торговли Говард Лутник, для достижения договоренности страны должны изменить свои торговые правила и увеличить импорт продукции из США.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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