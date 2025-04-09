ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

Страны Европейского Союза приняли решение ввести пошлины против США в ответ на политику Трампа и назвали ключевое условие для их отмены.

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ЕС одобрил ответный удар на политику США по пошлинам / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

ЕС ввели новые пошлины против США в ответ на политику Трампа

Против проголосовала только Венгрия

В среду большинство из 27 стран-членов Европейского Союза поддержали введение штрафных пошлин, часть из которых вступит в силу уже с середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что новые тарифы нацелены на политически важные штаты США, в частности охватывают продукцию из Луизианы - родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В перечень товаров вошли соевые бобы, бриллианты, сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.

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Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, подчеркнула, что эти меры могут быть отменены в любой момент, если США согласятся на "справедливый и сбалансированный" результат переговоров.

"Этот шаг добавляет к растущей трансатлантической торговой войне, в которой США также применили универсальный 20% тариф почти на весь европейский экспорт, а также отдельную 25% пошлину на автомобили и некоторые автозапчасти. Трамп заявил, что объявит о дополнительных тарифах на пиломатериалы, полупроводниковые чипы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа затрагивают около 380 миллиардов евро товаров из ЕС", - сообщает Bloomberg.

Тарифы будут вводиться в несколько этапов:

первые появятся 15 апреля,

второй перечень - в середине мая,

третий - с 1 декабря.

Большинство товаров обложат 25% пошлиной, а некоторые - 10%.

В то же время под давлением отдельных стран-членов из списка исключили бурбон, после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на французское вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Европы.

По информации Politico, только Венгрия выступила против введения тарифов. Остальные 26 стран поддержали пакет, отметили четыре источника, знакомые с ходом голосования.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, во время выступления на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса президент США Дональд Трамп назвал торговую политику страны своеобразной "войной с миром", передает CNN.

Тем временем мировые цены на нефть резко снижаются, достигнув минимальных уровней за последние четыре года. Эксперты объясняют это обострением торгового напряжения между США и Китаем, что грозит уменьшением спроса в крупнейших мировых экономиках, сообщает Reuters.

К тому же, Соединенные Штаты официально ввели 104-процентные пошлины на китайские товары. Об этом заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Новые тарифы уже вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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