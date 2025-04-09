ЕС ударил в ответ на пошлины Трампа: что теперь ждет США

Вкратце:
- ЕС ввели новые пошлины против США в ответ на политику Трампа
- Против проголосовала только Венгрия
В среду большинство из 27 стран-членов Европейского Союза поддержали введение штрафных пошлин, часть из которых вступит в силу уже с середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что новые тарифы нацелены на политически важные штаты США, в частности охватывают продукцию из Луизианы - родного штата спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В перечень товаров вошли соевые бобы, бриллианты, сельскохозяйственная продукция, мясо птицы и мотоциклы.
Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, подчеркнула, что эти меры могут быть отменены в любой момент, если США согласятся на "справедливый и сбалансированный" результат переговоров.
"Этот шаг добавляет к растущей трансатлантической торговой войне, в которой США также применили универсальный 20% тариф почти на весь европейский экспорт, а также отдельную 25% пошлину на автомобили и некоторые автозапчасти. Трамп заявил, что объявит о дополнительных тарифах на пиломатериалы, полупроводниковые чипы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа затрагивают около 380 миллиардов евро товаров из ЕС", - сообщает Bloomberg.
Тарифы будут вводиться в несколько этапов:
- первые появятся 15 апреля,
- второй перечень - в середине мая,
- третий - с 1 декабря.
Большинство товаров обложат 25% пошлиной, а некоторые - 10%.
В то же время под давлением отдельных стран-членов из списка исключили бурбон, после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на французское вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Европы.
По информации Politico, только Венгрия выступила против введения тарифов. Остальные 26 стран поддержали пакет, отметили четыре источника, знакомые с ходом голосования.
Таможенная политика Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во время выступления на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса президент США Дональд Трамп назвал торговую политику страны своеобразной "войной с миром", передает CNN.
Тем временем мировые цены на нефть резко снижаются, достигнув минимальных уровней за последние четыре года. Эксперты объясняют это обострением торгового напряжения между США и Китаем, что грозит уменьшением спроса в крупнейших мировых экономиках, сообщает Reuters.
К тому же, Соединенные Штаты официально ввели 104-процентные пошлины на китайские товары. Об этом заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Новые тарифы уже вступили в силу и начнут действовать с 9 апреля.
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Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
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