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"Целуют меня в задницу": Трамп "затроллил" страны, что хотят заключить сделки с США

Даяна Швец
9 апреля 2025, 10:06
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Глава США снова привлек к себе внимание громкими высказываниями.
Трамп
Трамп прокомментировал торговую политику / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Трамп:

  • Назвал торговую политику США как "войну с миром", но потом уточнил, что это она не настоящая
  • Другие страны сами инициируют переговоры с США с просьбами о новых торговых соглашениях

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса охарактеризовал торговую политику Штатов как "войну с миром", но сразу же попытался изменить риторику, сообщает CNN.

Дональд Трамп отметил, что на самом деле это не война, ведь другие страны сами инициируют переговоры с США. В качестве примера он привел Японию, делегация которой, по его словам, уже была в пути в Америку.

видео дня

"Я действительно думаю, что война с миром, которая не является войной вообще, потому что они все приезжают сюда. Япония приезжает сюда, пока мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все они жесткие переговорщики", - заявил Трамп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Далее он сделал еще более эмоциональное заявление, подчеркнув, что другие государства обращаются к нему с просьбами заключить новые торговые договоренности.

Трамп прокоментував переговори щодо мит США
Трамп прокомментировал переговоры по пошлинам США / фото: тг-канал Главред

Трамп заявил, что другие страны звонят ему, "умирают" и "целуют в задницу" ради нового торгового соглашения.

"Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр", - добавил он, описывая реакцию лидеров других стран.

Введение пошлин США - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Американский лидер заявил, что пошлины вернут "золотой век".

Министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что означают для Украины новые условия от США. Оказывается, что для нашего государства открывается окно возможностей.

Также сообщалось, как решение США о масштабных пошлинах повлияло на рынок. Заявление Дональда Трампа о введении пошлин вызвало ослабление доллара и укрепление евро на международных рынках.

Больше важных новостей:

Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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