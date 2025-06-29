Новая угроза для Сум: СМИ сказали, как РФ смогла достать артиллерией до пригорода

Расстояние от места прилета до границы Сум составляет менее километра.

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Армия РФ смогла достать ствольной артиллерией до пригорода Сум / коллаж: Главред, фото: Википедия, deepstate, УП

Вы узнаете:

Какой вид оружия применили россияне для обстрела

Какая максимальная дальность полета такого снаряда

Российская армия смогла дотянуться ствольной артиллерией до пригорода Сум - села Песчаное. Это произошло ориентировочно 22-23 июня. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что расстояние от места прилета до границы Сум составляет менее километра.

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Как рассказали изданию в правоохранительных органах, скорее всего, для обстрела Песчаного россияне применили активно-реактивный снаряд 152-мм из самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

"Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. Если замерить это расстояние от точки прилета, которая есть в распоряжении УП, получается, что вражеская САУ стреляла с территории России. А именно с севера, из района села Кульбаки, или с востока - из района Гуева и Горнали. Кульбаки расположены севернее захваченных Россией сел на Сумщине, Гуево и Горналь - на относительно спокойном направлении Мирополья", - объясняет издание.

Как известно, одна из целей российской армии - подойти к Сумам настолько, чтобы иметь возможность бить по городу артиллерией.

Инфографика: Главред

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

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