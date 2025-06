ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

Главное:

Украинские силы добились продвижения на Новопавловском направлении. Об этом свидетельствуют данные анализа, опубликованного 26 июня.

Согласно результатам геолокационных материалов, украинские военные продвинулись на север от населённого пункта Передубова, расположенного южнее Новопавловки, сообщает ISW.

Также зафиксировано по геолокации, что украинская армия за последние недели восстановила контроль над участками на север и северо-восток от Сум. Это произошло на фоне снижения темпов наступления российских войск в приграничной зоне.

При этом российские войска недавно расширили своё присутствие на севере Сумской области. Геолокационные видеоматериалы показывают, что они заняли населённый пункт Андреевка, находящийся севернее Сум, а также продвинулись юго-восточнее Алексеевки, что на северо-востоке от города.

Некоторые российские военные пропагандисты заявляют о продвижении российских войск в районе Юнаковки (северо-восточнее Сум). При этом российские источники утверждают, что украинские силы провели контратаки к северу от Сум (в районах Алексеевки и Новониколаевки), а также северо-восточнее областного центра.

Уточняется, что российская оккупационная армия также продвинулась в районе Торецка. По геолокационным данным, размещённым 25 и 26 июня, они достигли успехов севернее самого города, а также на северо-западнее Торецка.

Несмотря на продолжающиеся попытки российских сил наступать по нескольким направлениям, подтверждений новых территориальных успехов, за исключением вышеуказанных случаев, не поступало, отмечают аналитики ISW.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Сумской области. На Купянском направлении наблюдается продвижение российских оккупационных сил.

Напомним, ранее сообщалось об обострении в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.