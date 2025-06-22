ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

Ключевые тезисы Волошина:
- Украинские защитники при возможности переходят в контратаки
- ВСУ ведут маневренную оборону
- Активная оборона ВСУ не позволяет врагу возобновить интенсивность атак
ВСУ не только эффективно сдерживают оккупантов, но и, по возможности, переходят в наступление. Украинские защитники ведут маневренную оборону. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию на некоторых участках фронта, украинские подразделения действуют активно. В частности, когда открывается тактическая возможность, Силы обороны проводят контрнаступательные действия и отбрасывают врага на менее выгодные рубежи. В ряде случаев украинским воинам удается даже освободить временно занятые противником населенные пункты.
"Мы ведем маневренную оборону, и когда есть возможность, и контратакуем, и проводим небольшие контрнаступательные действия, например, на других направлениях. И об этом главнокомандующий сообщал, что мы и некоторые населенные пункты освободили, и отбросили врага на определенных позициях", - рассказал Волошин.
Спикер Сил обороны также сообщил, что у российских войск возникли трудности с переброской личного состава, штурмовых подразделений и техники на передовую. Как следствие, оккупанты не могут проводить наступательные операции с той же интенсивностью, как раньше.
"Поэтому когда мы ведем активную оборону, то не даем это сделать", - добавил Волошин.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, украинские военные взяли под контроль поселок Андреевка Сумской области. После длительных боев и зачистки 225-е отдельное штурмовое подразделение установило контроль над населенным пунктом.
Также украинские силы контролируют около 90 км² в Курской области РФ и сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч человек. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, благодаря Курской операции удалось оттянуть до 70 тысяч вражеских сил и сорвать их переброску на другие направления.
Кроме этого, Сырский сообщил, что в армии продолжается реорганизация, которая должна повысить эффективность действий, уменьшить нагрузку на управление и создать больше дееспособных резервов для контрнаступлений. Планируется оптимизация артиллерии и расширение подразделений беспилотников.
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Кто такой Владислав Волошин?
Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе".
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