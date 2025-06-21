Летнее наступление Путина захлебнулось на старте: разведка указала на прокол РФ

Россия компенсирует отсутствие успеха на фронте террористическими атаками на гражданские объекты.

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РФ из-за провалов переходит к террору гражданского населения / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

О чем говорит разведка Эстонии:

Российское летнее наступление на востоке Украины зашло в тупик

Основные усилия врага сосредоточены на Покровском районе

Силы обороны способны эффективно держать оборону

Российская армия не демонстрирует существенного продвижения на восточном фронте Украины и все чаще прибегает к атакам на мирные объекты. Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, информирует ERR.

По словам Кивисельга, масштабное летнее наступление России, которое длится уже два месяца, фактически забуксовало из-за сильной украинской обороны и трансформировалось в локальные бои без стратегического прорыва.

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"Российское летнее наступление, которое длится уже два месяца, в основном на востоке Украины, по сути, увязло в ожесточенной обороне украинцев и переросло в боевую операцию тактического уровня, в которой россияне пытаются продолжать наступление, несмотря на большие потери", - отметил он.

По оценкам эстонской разведки, интенсивность атак со стороны России на этой неделе не выросла: в среднем оккупанты осуществляют 150-160 попыток штурма ежедневно.

"Судя по обстрелам, по-прежнему можно сказать, что основные усилия России сосредоточены на Покровском районе Донецкой области, где по-прежнему происходит половина боевых столкновений", - пояснил полковник.

Покровск / Инфографика: Главред

Относительно ситуации на севере, в частности в Сумской области, Кивисельг отметил, что российское наступление там практически прекратилось благодаря активной обороне ВСУ, хотя изначально РФ достигла частичного успеха.

В стратегическом плане Россия не отказывается от своих целей, однако, по словам Кивисельга, ВСУ эффективно сдерживают натиск и не позволяют противнику осуществить масштабный прорыв.

"Что касается дальнейших действий, то оценка остается такой: хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном из фронтов, а украинские Силы обороны способны контролировать давление", - подытожил он.

Кроме того, представитель эстонской разведки обратил внимание на рост количества авиаударов по мирному населению. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас такая тактика стала системной.

"Это по-прежнему свидетельствует о воле РФ, которая, если не удается добиться ожидаемого успеха на фронте, переходит к прямой террористической тактике, нападению на гражданские объекты с целью оказания психологического давления на население", - подчеркнул он.

Новости Украины - что происходит на фронте

Как писал ранее Главред со ссылкой на ISW, Путин не остановится на четырех захваченных регионах. Кремль демонстрирует, что его аппетиты не ограничиваются уже захваченными Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

Кроме этого, солдаты Путина рвутся на важное направление. Россияне готовятся к активизации наступлений на юге и пытаются подойти к Антоновским мостам.

Эксперт Олег Жданов также предупредил об опасном плане врага. Он объяснил, почему россияне захватывают территории только после их уничтожения.

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