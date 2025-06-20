Оккупанты захватывают руины: Жданов предупредил об опасном плане врага

Эксперт объяснил, почему россияне захватывают территории только после их уничтожения.

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Украинским военным сверхважно не допускать продвижения врага и оккупации новых территорий / Коллаж: Главред, фото: 71 ОЕБр, Главред

Что сказал Жданов:

Цель россиян заключается не только в захвате территорий Украины

Враг хочет, чтобы украинцы никогда не жили на своих землях

Оккупационная армия страны-агрессора России почти с начала полномасштабного вторжения в Украину для захвата новых населенных пунктов сначала уничтожает их и это не спроста.

Россияне ставят перед собой цель не только продвинуться на новые украинские территории. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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По его словам, враг использует стратегию зачистки территорий, чтобы в будущем на них не могли поселиться украинцы, а жили представители русских народов.

"Россия так делает для того, чтобы потом эти территории заселить бурятами, якутами - кем угодно, лишь бы не украинцами. А украинцам, как в сталинские времена, одна дорога - за Урал. Посмотрите, куда РФ отвозит украинских детей и семьи, которым предлагает выехать в Россию", - пояснил эксперт.

Захват россиянами украинских территорий - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время продвижения россиян на Сумщине им удалось оккупировать несколько населенных пунктов Украины. По данным преставника DeepState, речь идет о по меньшей мере 10 селах и поселках.

В частности стало известно о том, что по данным мониторингового проекта, российская армия оккупировала населенные пункты Андреевка и Водолаги, находящиеся в Сумской области.

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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