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Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту

Марина Фурман
27 декабря 2024, 01:21
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Российские захватчики давят на фронте.
ВСУ, карта
Захватчики оккупировали Украинку / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, DeepState

Основное:

  • Армия РФ оккупировала Украинку
  • Враг продвигается на Донетчине

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, враг давит на фронте. Об этом сообщает проект DeepState.

Аналитики информируют, что российские захватчики оккупировали Украинку Донецкой области.

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Также специалисты DeepState фиксируют продвижение армии РФ в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил эту информацию.

Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту
РФ оккупировала Украинку / фото: DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно аналитики DeepState сообщали, что на отрезке Славянка-Петропавловка, что вблизи Курахово, армия РФ осуществляет постоянные попытки движения небольшими группами пехоты. По их словам, оккупанты прячутся в посадках, окопах и норах, чтобы закрепиться на позициях и постепенно подтягивать уже новые силы для накопления.

Также оккупационные войска пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области. На этом направлении РФ сосредоточила три российские общевойсковые армии, но несмотря на постоянные атаки вражеских войск, оккупантов нет ни в городе, ни в его окрестностях.

Ранее Главред писал, что спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить армию РФ в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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