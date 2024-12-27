Оккупанты атакуют с разных сторон: аналитики DeepState показали обновленную карту

Российские захватчики давят на фронте.

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Захватчики оккупировали Украинку / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, DeepState

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Армия РФ оккупировала Украинку

Враг продвигается на Донетчине

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, враг давит на фронте. Об этом сообщает проект DeepState.

Аналитики информируют, что российские захватчики оккупировали Украинку Донецкой области.

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Также специалисты DeepState фиксируют продвижение армии РФ в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил эту информацию.

РФ оккупировала Украинку / фото: DeepState

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно аналитики DeepState сообщали, что на отрезке Славянка-Петропавловка, что вблизи Курахово, армия РФ осуществляет постоянные попытки движения небольшими группами пехоты. По их словам, оккупанты прячутся в посадках, окопах и норах, чтобы закрепиться на позициях и постепенно подтягивать уже новые силы для накопления.

Также оккупационные войска пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области. На этом направлении РФ сосредоточила три российские общевойсковые армии, но несмотря на постоянные атаки вражеских войск, оккупантов нет ни в городе, ни в его окрестностях.

Ранее Главред писал, что спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить армию РФ в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

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