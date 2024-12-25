Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

Что сообщили аналитики:
- Непрерывные штурмы РФ продолжаются в окрестностях Курахово
- ВСУ пытаются держать оборону
- Враг атакует ВСУ бесконечным количеством пехоты
На отрезке Славянка-Петропавловка, что вблизи Курахово, оккупационные войска страны-агрессора России осуществляют постоянные попытки движения небольшими группами пехоты.
Об этом сообщают аналитики DeepState. По их словам, оккупанты прячутся в посадках, окопах и норах, чтобы закрепиться на позициях и постепенно подтягивать уже новые силы для накопления.
"Так происходит непрестанно, будто тараканы", - утверждают аналитики.
В таких условиях украинская группировка пытается сдерживать силы врага и не давать оккупантам возможности накапливаться. Для этого ВСУ используют сбросы и FPV-дроны.
"Цель противника в этом районе - Андреевка. На нее оккупанты осуществляют давление как севернее - Славянка - Петропавловка, с востока, двигаясь в сторону села Шевченко, так и южнее - из района Зеленовки в направлении Разлива и Константинополя. Ситуация сложная из-за постоянных движений врага бесконечным количеством пехоты, местами с помощью техники, а также интенсивной работой артиллерии по позициям Сил обороны", - говорится в сообщении.
Наступление РФ на Курахово - последние новости
Напомним, недавно россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Речь идет в частности об укреплениях украинских бойцов на юго-восточной окраине Солнцевки.
Ранее, как писал Главред, стало известно, что оккупационная армия РФ захватила населенные пункты Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово.
До этого в ВСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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