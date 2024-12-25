Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

Ситуация на северо-запад от Курахово сложная для украинских подразделений из-за непрерывных попыток штурмов врага.

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На Кураховском направлении сосредоточено большое количество вражеской силы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили аналитики:

Непрерывные штурмы РФ продолжаются в окрестностях Курахово

ВСУ пытаются держать оборону

Враг атакует ВСУ бесконечным количеством пехоты

На отрезке Славянка-Петропавловка, что вблизи Курахово, оккупационные войска страны-агрессора России осуществляют постоянные попытки движения небольшими группами пехоты.

Об этом сообщают аналитики DeepState. По их словам, оккупанты прячутся в посадках, окопах и норах, чтобы закрепиться на позициях и постепенно подтягивать уже новые силы для накопления.

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"Так происходит непрестанно, будто тараканы", - утверждают аналитики.

Курахово / Инфографика: Главред

В таких условиях украинская группировка пытается сдерживать силы врага и не давать оккупантам возможности накапливаться. Для этого ВСУ используют сбросы и FPV-дроны.

"Цель противника в этом районе - Андреевка. На нее оккупанты осуществляют давление как севернее - Славянка - Петропавловка, с востока, двигаясь в сторону села Шевченко, так и южнее - из района Зеленовки в направлении Разлива и Константинополя. Ситуация сложная из-за постоянных движений врага бесконечным количеством пехоты, местами с помощью техники, а также интенсивной работой артиллерии по позициям Сил обороны", - говорится в сообщении.

Наступление РФ на Курахово - последние новости

Напомним, недавно россияне атаковали несколько укреплений украинских военных в Донецкой области, в результате чего они были разрушены. Речь идет в частности об укреплениях украинских бойцов на юго-восточной окраине Солнцевки.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что оккупационная армия РФ захватила населенные пункты Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово.

До этого в ВСУ сообщали, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты. Через такие "дыры" РФ пытается просачиваться.

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