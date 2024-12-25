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"Январь будет крайне сложным": эксперт предупредил об обострении на фронте

Марина Фурман
25 декабря 2024, 12:15
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Курская область, Покровско-Кураховское направление и Великая Новоселка остаются наиболее активными участками фронта.
ВСУ
Армия РФ продолжает атаковать на фронте / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Основное:

  • Интенсивность боевых действий остается чрезвычайно высокой
  • На некоторых направлениях Силы обороны Украины контратакуют

Первый месяц 2025 года будет крайне сложным для Украины, ведь враг будет бросать все свои резервы, чтобы достичь определенных успехов на фронте. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, Курская область, Покровско-Кураховское направление и Великая Новоселка остаются наиболее активными участками фронта.

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"В течение последних месяцев противник продвигался определенными темпами. В ноябре территориальные захваты составили около 700 км². В декабре эти показатели составили примерно 200 км², что свидетельствует о значительном замедлении продвижения противника", - рассказал он.

Згурец объяснил, что сейчас вблизи Покровска, Часового Яра и Торецка продвижение противника происходит достаточно медленно, а Силы обороны Украины контратакуют и отражают вражеские штурмы. Например, в Часовом Яру, несмотря на попытки россиян использовать различные способы наступления, продвижения нет.

"Враг пытается через пропаганду влиять на наших западных партнеров и население, демонстрируя свои якобы достижения. Несмотря на определенные системные сложности в управлении войсками, наша оборона остается крепкой. Хотя необходимы определенные изменения в подходах к использованию сил и средств на поле боя", - подчеркнул эксперт.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что украинские бойцы проводят стабилизационную операцию возле Макаровки Донецкой области, чтобы не допустить полуокружения россиянами. По словам Волошина, ситуация довольно сложная, но не безнадежная.

Как писал Главред со ссылкой на Богдана Мирошникова, российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области. Он предполагает, что линия боевого столкновения там сейчас пролегает почти по реке Нижняя Двуречная, которая является правым притоком Оскола.

Тем временем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. В частности, противник пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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