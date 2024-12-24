Оккупанты пытаются окружить ВСУ: ситуация возле Макаровки сложная - Волошин

Возле Макаровки сейчас идет оборонительная операция.

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Ситуация возле Макаровки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Главное из заявления представителя Сил обороны:

Возле Макаровки продолжается активная оборона

ВСУ пытаются не допустить полуокружения россиянами

Ситуация на этом направлении довольно сложная

Украинские бойцы проводят стабилизационную операцию возле Макаровки Донецкой области, чтобы не допустить полуокружения россиянами. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, сейчас продолжается активная оборона.

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"Сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Её последствия, её результаты будут известны позже", - подчеркнул он.

Волошин также добавил, что украинские военные проводят стабилизационную операцию, чтобы не допустить полуокружения наших бойцов и подытожил, что ситуация довольно сложная, но не безнадежная.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что ВСУ оказались в сложной ситуации в селе Макаровка на юге от Великой Новоселки. В то же время, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что пока об окружении украинских подразделений в Макаровке говорить рано. По его словам, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Времовском направлении и осуществляют более 40 атак в сутки.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. В частности, враг пытается найти слабые места в украинской обороне, ища позиции, где недостаточно нашей пехоты.

Также известно, что на Купянском направлении украинские защитники отбили мощный штурм врага и уничтожили бронетанковую группу РФ.

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Что известно о Макаровке? Макаровка - село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине. В марте 2022 село оккупировали ВС РФ. 11 июня 2023 года ВСУ деоккупировали населенный пункт, пишет Википедия.

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