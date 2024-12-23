"Окружение" ВСУ на востоке: в ОСГВ "Хортица" сделали важное заявление

Распространяемая дезинформация отвечает нарративам противника, считают в ОСГВ "Хортица".

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ВСУ продолжают сдерживать врага на востоке / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces

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Информация об окружении ВСУ в Макаровке неправдива

Недостоверная информация вредит Силами обороны

Информация о нахождении отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в населенном пункте Макаровка Донецкой области, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

С соответствующим заявлением выступила в Telegram пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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"Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности", — указывается в сообщении.

Кроме того, в ОСГВ "Хортица" подчеркнули, что распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины, активно распространяется информационными ресурсами страны-агрессора и полностью отвечает нарративам противника.

/ t.me/Khortytsky_wind

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что пока об окружении украинских подразделений в Макаровке говорить рано. По его словам, российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Времевском направлении и осуществляют более 40 атак в сутки.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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