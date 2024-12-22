Россиян добивали дронами: на Харьковщине ВСУ мощно сожгли бронеколонну РФ

Колонна была обнаружена аэроразведкой и еще до подхода к месту высадки десанта РФ БМП были атакованы.

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ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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На Купянском направлении отбит штурм врага

Враг привлек 5 единиц бронетехники - 2 танка и 3 БМП с десантом

На Купянском направлении украинские защитники отбили мощный штурм врага и уничтожили бронетанковую группу РФ.

По данным ОСГВ "Хортица", к штурму враг привлек 5 единиц бронетехники - 2 танка и 3 БМП с десантом.

видео дня

Отмечается, что колонна была своевременно обнаружена аэроразведкой. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП были атакованы, но не успешно.

При этом непосредственно на месте спешивания, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами.

Украинские военные точными ударами уничтожили технику. Личный состав противника пытался спрятаться в лесополосе, где он был ликвидирован ударами дронов.

Смотрите видео - уничтожение бронеколонны РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ пытается проломить оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые "горячие" направления. На фронте количество боевых столкновений возросло, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные попытались прорваться к освобожденному Херсону, но их попытки были неудачными - все атакующие группы уничтожены. В связи с этим в российских Z-каналах усилились истерические настроения, панические дискуссии и критика военного руководства России.

Как сообщал Главред, в ВСУ заявили о критической ситуации под Часовым Яром. Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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