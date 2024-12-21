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Бой закончился, не начавшись: в РФ истерика из-за провального наступления на Херсон

Даяна Швец
21 декабря 2024, 10:09
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Российские оккупанты потерпели поражение на подступах к городу.
карта Херсонщины,армия РФ
Оккупанты пытались перебраться на другой берег Днепра / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин из DeepState

Коротко:

  • У "Z-патриотов" паника из-за неудачного штурма Херсона
  • Оккупанты признали сильные потери армии РФ во время штурмов берега

Российские военные попытались прорваться к освобожденному Херсону, но их попытки были неудачными - все атакующие группы уничтожены. В связи с этим в российских Z-каналах усилились истерические настроения, панические дискуссии и критика военного руководства России.

Рано утром 20 декабря украинский блогер "Николаевский Ванек", известный своей близостью к ВСУ, сообщил об активности оккупантов на Херсонском направлении. Он отметил, что две российские группы под прикрытием интенсивного обстрела пытались прорваться к Антоновскому мосту, но потерпели поражение.

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"Не доехали штурмовые группы, их было две. Точнее, не доплыли. Бой закончился, особо не начавшись... Несколько дней назад целая рота 24-го МСП ВС РФ отказалась выполнять сегодняшнее "большое" задание. В результате остались живыми", - написал он.

Свое недовольство операцией выразили и представители российского информационного пространства - попытка оккупантов зайти в Херсон явно не вызвала энтузиазма у так называемых "Z-патриотов".

К примеру, Z-канал "ВДВ за честность и справедливость" обнародовал письмо от родственницы ликвидированного российского военного.

"Мой брат вчера погиб во время штурмовых действий на воде на Херсонщине... Просто плачу. Я не знаю, как это можно пережить... Генерал Теплинский отправил их сознательно просто на смерть. На лодках! Я думаю, не надо быть сильным экспертом, чтобы понять, что те лодки вряд ли доедут до берега другого", - написала россиянка.

В то же время Z-блогер Fighterbomber, который имеет связи с авиацией РФ, также критически высказался о результатах атаки.

"Есть стойкое ощущение, что мы отодвинули "СВО" на второй план и готовимся к новому Трампу в надежде на лучшее. Поэтому рассказываем наши достижения за год, где-то там мимоходом бросаем в суицидальные форсирования Днепра наших бойцов, видимо, с целью захвата Херсона до Нового года и занимаемся вялыми ответами на удары (украинцев - ред.)" - пожаловался пропагандист.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, недавно Украина впервые провела уникальную атаку. Она осуществлялась исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV, рассказали аналитики ISW.

Также в ISW назвали направление, где ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря.

Кроме этого, в ВСУ сделали важное заявление об окружении украинских войск в районе Успеновки. Как говорится в сообщении, защитники Украины продолжают выполнение задач на рубеже Курахово - Константинопольское.

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Что известно о деоккупации Херсона?

Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон.

Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 года накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

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