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Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

Алёна Воронина
21 декабря 2024, 09:08
1207
Впервые была проведена атака, которая осуществлялась исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV.
Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали
Украина впервые провела атаку исключительно с помощью роботизированных систем/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Украинские военные провели первую атаку исключительно с помощью роботизированных систем
  • Для осуществления атаки задействовались беспилотные наземные транспортные средства и дроны FPV

Украинские защитники впервые провели наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны(ISW) в своем отчете за 20 декабря, ссылаясь на спикера бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева.

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Дегтярев рассказал об атаке Сил обороны Украины на позиции российских оккупантов вблизи села Липцы, расположенного к северу от Харькова. Даты осуществления атаки и точных позиций, на которых произошли боевые действия, он не называл.

Во время атаки украинские военные применили десятки роботизированных систем, в том числе беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

"Эта атака стала примером применения асимметричных ударных возможностей, которые Украина активно развивает, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах... Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали усилия Украины, направленные на использование технологий и асимметричных ударных возможностей для компенсации ограничений в человеческих ресурсах, в противовес готовности России идти на значительные жертвы ради незначительных территориальных достижений", - отметили аналитики.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении - Зеленский раскрыл детали. 20 декабря российские оккупанты совершили массовый обстрел города Херсон.

Вечером 20 декабря РФ атаковала жилые дома в Харькове и Запорожье, среди раненых - дети. В результате атаки БпЛА в Харькове и Запорожье повреждены девятиэтажки, есть раненые, рассказали в ОВА.

Напомним, войска РФ атаковали Харьков и область - было три прилета за вечер. Вражеский БПЛА попал в многоэтажку в Салтовском районе, есть пострадавшие.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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