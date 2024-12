Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

Кратко:

Украинские защитники впервые провели наземную атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и дронов FPV.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны(ISW) в своем отчете за 20 декабря, ссылаясь на спикера бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины, сержанта Владимира Дегтярева.

Дегтярев рассказал об атаке Сил обороны Украины на позиции российских оккупантов вблизи села Липцы, расположенного к северу от Харькова. Даты осуществления атаки и точных позиций, на которых произошли боевые действия, он не называл.

Во время атаки украинские военные применили десятки роботизированных систем, в том числе беспилотные аппараты, оснащенные пулеметами, а также дроны для установки и обезвреживания мин на позициях противника. В результате операции были успешно уничтожены российские позиции.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.