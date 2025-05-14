"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

Главные тезисы:
- Война не может продолжаться еще 10 лет
- Украина держится твердо
- Бюрократия является проблемой для поставок оружия
Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не может длиться еще десять лет. Однако точные сроки ее завершения сказать не можут никто. Об этом он сказал в интервью газете Libération и нескольким другим европейским СМИ.
По его словам, война обходится очень дорого.
"Никто не знает, сколько он [конфликт] продлится. Но не десять лет. Украина не выживет. […] Это дорого обходится всем, и не только друзьям, но и врагам", - сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что Украина держится твердо: поток оружия и беспилотников улучшился, хотя бюрократическая медлительность остается проблемой.
Зеленский призвал к новому раунду жестких санкций против России, в частности со стороны США и Европейского союза.
Также президент обратил внимание на возрожденое единство между Францией, Великобританией и Германией, которые, по его словам, образуют очень активную "тройку" — тесно скоординированное дипломатическое трио, находящееся в постоянном контакте с Киевом.
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Как известно, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Состав делегаций неизвестен.
Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично, чтобы встретиться с Путиным. По его словам, он делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его возможная встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Турции не может быть символической. По его словам, нужно найти формат для завершения войны.
"Мы с ним [Путиным] не можем сейчас во всем договориться, это невозможно. […] Но мы должны как-то найти формат, чтобы положить конец войне", - сказал президент Украины.
Тем временем Кремль не комментировал, поедет ли на переговоры президент России.
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