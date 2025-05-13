Участник от Словении спел вниз головой о больной жене: что случилось на сцене Евровидения

Участник от Словении посвятил песню и номер своей тяжело больной супруге.

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Словения на Евровидении 2025 / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

В чем особенность номера Словении

Кто вышел на сцену в конце номера

Сегодня, 13 мая в Базеле идет первый полуфинал Евровидения-2025. В нем выступят 15 стран-участниц две страны из Большой пятерки и страна-хозяйка конкурса в этом году - Швейцария.

Интересный номер получился у певца из Словении - Клемена. Свой номер он посвятил своей супруге, которая тяжело заболела. Слова его песни звучат так:

"Наш малыш ползал в гостиной, ты прочитала диагноз, там говорилось, что ты скоро умрешь. Это был солнечный день, за окном были люди, идущие по своим делам, наш малыш улыбался шире всех, в то время как мы не могли ничего сделать, кроме как плакать", - поется в песни участница от Словении.

Во время номера, его перевернули вниз головой на фоне красных огней. Артист пел свою грустную песню, а на экранах сзади шли кадры из его жизни, на которых была запечатлена его жена.

Участник от Словении Клемент / Скриншот YouTube

Основной месседж песни - "Сколько времени нам осталось провести вместе?".

В конце номера на сцену вышла та самая супруга, которая казалось, появилась из ниоткуда.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступают на Евровидении в 2025 году от Украины.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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