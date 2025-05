Где смотреть Евровидение 2025 и когда выступит Украина: все подробности

Главред собрал все подробности о предстоящем конкурсе и фото невероятных телеведущих этого года.

Евровидение 2025 - где и когда смотреть / Фото eurovision.tv

Еврофаны со всего мира затаили дыхание, ведь осталась всего неделя до грандиозного события Евровидение 2025. В этом году в Евровидении будут участвовать 37 стран.

Из новинок конкурса - Черногория возвращается в конкурс после двухлетнего перерыва, а Молдова отказалась от участия в конкурсе из-за проблем с экономикой. В финал пройдет 20 участников.

В субботу, 17 мая состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2025, на котором, надеемся, выступят и представители от Украины группа Ziferblat c песней "Bird of Pray".

В этом году конкурс проходит в Санкт-Якобсхалле в Базеле, Швейцария, поскольку в 2024 году победу одержали швейцарские небинарные исполнители Nemo с песней The Code.

Перед большим финалом 17 мая, участников ждет ответственный шаг, а именно им предстоит пройти еще два полуфинала.

Первый полуфинал состоится 13 мая во вторник, а второй полуфинал можно будет посмотреть 15 мая, в четверг.

Трансляции на европейских сайтах начнутся в 22:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть конкурс можно в прямом эфире на:

Украина будет выступать в первом полуфинале, 13 мая. Группа Ziferblat выступит под номером 5.

Всего в первом полуфинале выступит 15 стран-участниц, а также страны, которые попадают в финал Евровидения автоматически. Это Испания, Италия и Швейцария, Британии, Франция и Германия.

1. Исландия: VÆB - RÓA

2. Польша: Justyna Steczkowska - GAJA

3. Словения: Klemen - How Much Time Do We Have Left

4. Эстония: Tommy Cash - Espresso Macchiato

5. Украина: Ziferblat - Bird of Pray

6. Швеция: KAJ - Bara Bada Bastu

7. Португалия: NAPA - Deslocado

8. Норвегия: Kyle Alessandro - Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Нидерланды: Claude - C'est La Vie

14. Хорватия: Marko Bošnjak - Poison Cake

15. Кипр: Theo Evan - Shh

Церемония открытия "Евровидения-2025" в Базеле состоится 11 мая. На этот раз бирюзовый ковер будет рекордно длинным и начнется у исторической мэрии Базеля, откуда представители 37 стран отправятся на старинных трамваях в выставочный центр Messe Basel.

Церемония открытия начнется в 14:45 по киевскому времени и продлится около двух часов.

Трамвай в Базеле / Фото Pixabay

Ведущими церемонии в этом году станут Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер.

Именно в таком составе они проведут финал конкурса 17 мая, а полуфиналы 13 и 15 мая будут модерировать Штудер и Брюггер.

Эллисон Хейзел Брюггер — американская, немецкая и швейцарская поэтесса, комик, артистка кабаре и телеведущая.

"Для меня это мечта, которая сбылась. Я продолжаю думать о себе "о боже, я из маленького швейцарского поселка, где все знают всех, и сейчас я просто веду самое большое шоу Европы", - написала она на своей странице в Instagram, анонсируя собственное участие в шоу.

Эллисон Хейзел Брюггер / Фото Instagram/hazelsgonnahaze

Сандра Штудер - швейцарская телеведущая и певица.

Штудер представляла Швейцарию на конкурсе песни Евровидение 1991 года, который проводился в Риме. Выступая под сценическим именем Сандра Симо, она заняла пятое место с песней "Canzone per te", которую она исполнила на итальянском языке.

"Очень волнуюсь! Спасибо Евровидению за эту невероятную возможность стать частью такого особенного путешествия. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выступление на Евровидении со всеми вами!" - написала она на своей странице в Instagram.

Сандра Штудер / Фото Instagram/sandra_studer

Мишель Ивонн Хунцикер - швейцарская и итальянская телеведущая и бывшая модель. В 2018 году она провела музыкальный фестиваль Сан-Ремо на Rai 1 с Клаудио Бальони и Пьерфранческо Фавино.

Мишель Гунцикер / Фото Instagram/therealhunzigram

Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, увы, начала терять свое место (по сравнению с прошлой неделей) в рейтинге букмекеров - наша страна оказалась на тринадцатом месте среди потенциальных победителей. Неоспоримым лидером конкурса в этом году считают Швецию.

Прогнозы букмекеров на 5 мая / Фото eurovisionworld.com

Второе место прогнозируют Австрии, а третье - Франции.

Австрия

Франция

Озвучивать оценки от Украины в этом году будет Jerry Heil, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе в дуэте с рэпершей alyona alyona.

"Спикером Украины на "Евровидении-2025" станет Jerry Heil! Певица, автор песен, участница "Евровидения-2024" и член Академии GRAMMY объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле", - говорится в сообщении.

Кто будет озвучивать оценки от Украины / Фото Суспильне

