Где смотреть Евровидение 2025 и когда выступит Украина: все подробности

Еврофаны со всего мира затаили дыхание, ведь осталась всего неделя до грандиозного события Евровидение 2025. В этом году в Евровидении будут участвовать 37 стран.
Из новинок конкурса - Черногория возвращается в конкурс после двухлетнего перерыва, а Молдова отказалась от участия в конкурсе из-за проблем с экономикой. В финал пройдет 20 участников.
- Где и когда смотреть Евровидение 2025
- Когда выступит Украина
- Когда открытие Евровидения 2025
- Кто ведущие Евровидения 2025
- Кто является фаворитом по мнению букмекеров
- Кто будет озвучивать оценки жури от Украины
В субботу, 17 мая состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2025, на котором, надеемся, выступят и представители от Украины группа Ziferblat c песней "Bird of Pray".
В этом году конкурс проходит в Санкт-Якобсхалле в Базеле, Швейцария, поскольку в 2024 году победу одержали швейцарские небинарные исполнители Nemo с песней The Code.
Где и когда смотреть Евровидение 2025
Перед большим финалом 17 мая, участников ждет ответственный шаг, а именно им предстоит пройти еще два полуфинала.
Первый полуфинал состоится 13 мая во вторник, а второй полуфинал можно будет посмотреть 15 мая, в четверг.
Трансляции на европейских сайтах начнутся в 22:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть конкурс можно в прямом эфире на:
- телеканале "Суспільне Культура";
- официальном сайте "Суспільне. Євробачення";
- YouTubе-канале "Суспільне мовлення ";
- официальном сайте Евровидения.
Когда выступит Украина
Украина будет выступать в первом полуфинале, 13 мая. Группа Ziferblat выступит под номером 5.
Всего в первом полуфинале выступит 15 стран-участниц, а также страны, которые попадают в финал Евровидения автоматически. Это Испания, Италия и Швейцария, Британии, Франция и Германия.
1. Исландия: VÆB - RÓA
2. Польша: Justyna Steczkowska - GAJA
3. Словения: Klemen - How Much Time Do We Have Left
4. Эстония: Tommy Cash - Espresso Macchiato
5. Украина: Ziferblat - Bird of Pray
6. Швеция: KAJ - Bara Bada Bastu
7. Португалия: NAPA - Deslocado
8. Норвегия: Kyle Alessandro - Lighter
9. Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama - Run With U
11. Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta L'Italia
12. Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm
13. Нидерланды: Claude - C'est La Vie
14. Хорватия: Marko Bošnjak - Poison Cake
15. Кипр: Theo Evan - Shh
Когда открытие Евровидения 2025 - "Бирюзовый ковер"
Церемония открытия "Евровидения-2025" в Базеле состоится 11 мая. На этот раз бирюзовый ковер будет рекордно длинным и начнется у исторической мэрии Базеля, откуда представители 37 стран отправятся на старинных трамваях в выставочный центр Messe Basel.
Церемония открытия начнется в 14:45 по киевскому времени и продлится около двух часов.
Кто ведущие Евровидения 2025
Ведущими церемонии в этом году станут Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюггер.
Именно в таком составе они проведут финал конкурса 17 мая, а полуфиналы 13 и 15 мая будут модерировать Штудер и Брюггер.
Эллисон Хейзел Брюггер — американская, немецкая и швейцарская поэтесса, комик, артистка кабаре и телеведущая.
"Для меня это мечта, которая сбылась. Я продолжаю думать о себе "о боже, я из маленького швейцарского поселка, где все знают всех, и сейчас я просто веду самое большое шоу Европы", - написала она на своей странице в Instagram, анонсируя собственное участие в шоу.
Сандра Штудер - швейцарская телеведущая и певица.
Штудер представляла Швейцарию на конкурсе песни Евровидение 1991 года, который проводился в Риме. Выступая под сценическим именем Сандра Симо, она заняла пятое место с песней "Canzone per te", которую она исполнила на итальянском языке.
"Очень волнуюсь! Спасибо Евровидению за эту невероятную возможность стать частью такого особенного путешествия. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать выступление на Евровидении со всеми вами!" - написала она на своей странице в Instagram.
Мишель Ивонн Хунцикер - швейцарская и итальянская телеведущая и бывшая модель. В 2018 году она провела музыкальный фестиваль Сан-Ремо на Rai 1 с Клаудио Бальони и Пьерфранческо Фавино.
Кто является фаворитом по мнению букмекеров
Группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении, увы, начала терять свое место (по сравнению с прошлой неделей) в рейтинге букмекеров - наша страна оказалась на тринадцатом месте среди потенциальных победителей. Неоспоримым лидером конкурса в этом году считают Швецию.
Второе место прогнозируют Австрии, а третье - Франции.
Австрия
Франция
Кто будет озвучиваться оценки жури от Украины
Озвучивать оценки от Украины в этом году будет Jerry Heil, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе в дуэте с рэпершей alyona alyona.
"Спикером Украины на "Евровидении-2025" станет Jerry Heil! Певица, автор песен, участница "Евровидения-2024" и член Академии GRAMMY объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле", - говорится в сообщении.
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