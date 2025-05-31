Канцлер Германии летит к Трампу: СМИ узнали, о чем будут говорить

Лидеры встретятся в Белом 5 июня.

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Лидеры будут говорить о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

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Мерц встретится с Трампом

Диалог лидеров запланирован на 5 июня

Основное внимание Трампа и Мерца будет приковано к трем важным темам

Канцлер Германии Фридрих Мерц, впервые после вступления в должность, встретится с президентом США Дональдом Трампом. Визит в Штаты запланирован на следующую неделю. Эту информацию Politico подтвердил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус.

Лидеры встретятся в Белом 5 июня, где, как ожидается, основное внимание лидеров будет сосредоточено на войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и торговой политике.

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После встречи запланированы обед и пресс-конференция.

По данным немецких СМИ, Мерц прибудет в столицу США за день до встречи с Трампом.

Отмечается, что канцлер ФРГ впервые встретится с Трампом после вступления в должность главы немецкого правительства.

Между тем в издании Bloomberg говорится, что немецкие чиновники опасаются, что после того, как Трамп в Овальном кабинете публично унижал президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосу, подобное отношение может ожидать и Мерца.

Чтобы немного уменьшить напряжение в отношениях, Мерц хочет показать, что готов пойти навстречу Трампу. Он пообещал, что ФРГ постепенно увеличит расходы на оборону - более чем вдвое в ближайшие годы.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Мерца о войне в Украине - последние новости

Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. Он отметил, что инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.

Мерц также прогнозировал, что переговоры между Украиной и Россией по вопросу прекращения огня могут затянуться на недели или даже месяцы. По его словам, быстрое завершение войны маловероятно.

Кроме того, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Отвечая на вопрос ведущего о вероятности поставки Taurus Украине он сказал, что все это будет происходить "конечно, в пределах возможного".

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Мерц стал следующим немецким канцлером.

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