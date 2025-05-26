Война продлится дольше, чем можем представить: Мерц насторожил мрачным прогнозом

Инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведёт к реальному разрешению конфликта, считает Фридрих Мерц.

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Фридрих Мерц прокомментировал вероятность прекращения огня / коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Мерца:

Инициатива по переговорам с Путиным вряд ли приведёт к результату

Путин воспринимает такие инициативы как проявление слабости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине.

Как подчеркнул он в интервью телеканалу WDR, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведёт к реальному разрешению конфликта, передает Bild.

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Такое мнение немецкий канцлер высказал, анализируя недавние неудачные попытки достичь перемирия в Украине.

"Путин, по всей видимости, воспринимает такие инициативы как проявление слабости", — отметил Мерц.

Он добавил, что если даже идея встречи на нейтральной площадке, такой как Ватикан, не находит отклика у российского руководства, то следует признать: война, вероятно, затянется гораздо дольше, чем хотелось бы или чем можно было бы предположить.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией. Украина обсуждает с партнерами возможность прямых переговоров с Россией для мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

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