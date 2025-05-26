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Война продлится дольше, чем можем представить: Мерц насторожил мрачным прогнозом

Алексей Тесля
26 мая 2025, 19:13
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Инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведёт к реальному разрешению конфликта, считает Фридрих Мерц.
Мерц, миротворцы
Фридрих Мерц прокомментировал вероятность прекращения огня / коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Мерца:

  • Инициатива по переговорам с Путиным вряд ли приведёт к результату
  • Путин воспринимает такие инициативы как проявление слабости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине.

Как подчеркнул он в интервью телеканалу WDR, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведёт к реальному разрешению конфликта, передает Bild.

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Такое мнение немецкий канцлер высказал, анализируя недавние неудачные попытки достичь перемирия в Украине.

"Путин, по всей видимости, воспринимает такие инициативы как проявление слабости", — отметил Мерц.

Он добавил, что если даже идея встречи на нейтральной площадке, такой как Ватикан, не находит отклика у российского руководства, то следует признать: война, вероятно, затянется гораздо дольше, чем хотелось бы или чем можно было бы предположить.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией. Украина обсуждает с партнерами возможность прямых переговоров с Россией для мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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война России и Украины Фридрих Мерц
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