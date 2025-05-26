Война продлится дольше, чем можем представить: Мерц насторожил мрачным прогнозом

Главное из заявлений Мерца:
- Инициатива по переговорам с Путиным вряд ли приведёт к результату
- Путин воспринимает такие инициативы как проявление слабости
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине.
Как подчеркнул он в интервью телеканалу WDR, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведёт к реальному разрешению конфликта, передает Bild.
Такое мнение немецкий канцлер высказал, анализируя недавние неудачные попытки достичь перемирия в Украине.
"Путин, по всей видимости, воспринимает такие инициативы как проявление слабости", — отметил Мерц.
Он добавил, что если даже идея встречи на нейтральной площадке, такой как Ватикан, не находит отклика у российского руководства, то следует признать: война, вероятно, затянется гораздо дольше, чем хотелось бы или чем можно было бы предположить.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине. О согласии принимать в Ватикане представителей Украины и РФ понтифик рассказал премьер-министру Италии Джорджии Мелони.
Как писал Главред, ранее президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ. Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.
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Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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