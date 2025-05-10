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"Положить конец войне": Мерц готов встретиться с Путиным, но при одном условии

Мария Николишин
10 мая 2025, 13:21
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Мерц пригрозил диктатору Путину санкциями.
'Положить конец войне': Мерц готов встретиться с Путиным, но при одном условии
Мерц готов встретиться с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное:

  • Если возникнет необходимость, Мерц встретится с Путиным
  • Сейчас нужно сконцентрироваться на прекращении огня в Украине
  • Если РФ не согласится на перемирие, Запад готов к ответу

Канцлер Германии Фридрих Мерц готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но только в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине. Об этом пишет Bild.

"Если возникнет необходимость, если это помогло бы положить конец этой войне, я готов на многое", - сказал он.

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По его словам, стоит сконцентрироваться на прекращении огня в Украине.

"Мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели - прекращения огня - уже по итогам этих выходных", - подчеркнул канцлер.

Он также пригрозил российскому диктатору санкциями.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина и он должен ответить на это предложение", - заявил Мерц.

Канцлер Германии предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

"В случае отказа будет серьезное усиление санкций и масштабная поддержка Украины - политическая, финансовая и военная", - подытожил он.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, источники Reuters отметили, что о прекращении огня между Украиной и Россией могут объявить в ближайшие часы или дни. США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии.

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что Китай имеет инструменты давления на Россию, но без желания российского диктатора и военного преступника Путина войну остановить не удастся.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" относительно войны в Украине.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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