"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

Трамп провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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Трамп сделал заявление по поводу войны в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Дональд Трамп:

Мы приближаемся к точке, когда надо принимать определенные решения

Победа в 1945 году была достигнута в основном благодаря США

Пришло время "принимать решения" относительно войны в Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге посла США в Китае Дэвида Пердью.

Во время общения президента США с прессой Трампа спросили о словах Вэнса о том, что Россия требует слишком много, когда речь идет о завершении войны в Украине. Трамп отметил, что "такая вероятность есть", ведь Вэнс "может кое-что знать", чего не знает он сам.

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"Я занимался этим и некоторыми другими делами. Но мы приближаемся к точке, когда надо принимать определенные решения. Мне это не нравится", – добавил американский лидер.

Он также заявил, что провозглашает 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Ранее в США его не отмечали, и, по мнению Трампа, Штаты тоже должны это делать, учитывая роль страны в победе.

"Я рад сообщить, что я только что подписал прокламацию, которая официально провозглашает завтрашний день Днем Победы во Второй мировой войне. Мы будем отмечать 80-летие победы Америки в этой войне. По всему земному шару наши союзники празднуют на этой неделе и только у нас до сих пор не было достойного праздника. Хотя та Победа была достигнута в основном благодаря нам. Нравится вам это или нет. Мы вступили в ту войну и победили в ней. Нам изрядно помогли в этом другие прекрасные народы, наши союзники. Но думаю, ни у кого не повернется язык отрицать тот факт, что мы были доминирующей силой в той войне", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент анонсировал учреждение еще одного праздничного дня – в честь победы в Первой мировой войне.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

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