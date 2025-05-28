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"Сняты все ограничения": Мерц заинтриговал ответом на вопрос о Taurus в Украине

Юрий Берендий
28 мая 2025, 17:02
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Канцер Германии подчеркнул, что Украина не будет иметь ограничений для использования дальнобойного оружия и анонсировал подписание соглашений.
Главные заявления по итогам переговоров Мерца и Зеленского / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Что Мерц сказал о России
  • Какое условие завершения войны до лета 2026 года - что заставит Россию отступить
  • Получит ли Украина ракеты Taurus от Германии

28 мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Берлин, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины со стороны Германии.

Главред собрал главные заявления лидеров на пресс-конференции по итогам переговоров Зеленского и Мерца в Берлине.

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Мерц о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия в переговорах по войне с Украиной демонстрирует нежелание договариваться о мире, вместо этого стремится выиграть время. Он подчеркнул, что Украина уже давно заявила о своей готовности к немедленному и безусловному прекращению огня.

"Москва хочет выиграть время. Меморандум о переговорах, который анонсировал президент Путин неделю назад, мы все еще ждем. Массированные воздушные атаки в выходные, в частности на Киев - это не язык мира, а язык войны. Это пощечина всем, кто работает над прекращением огня - в Украине, в Европе и в США", - заявил канцлер.

По словам Мерца, Германия будет продолжать усиливать давление на Россию, чтобы ослабить ее военный потенциал.

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Никто не хочет мира больше, чем Украина

Также во время переговоров с президентом Зеленским стороны активно обсуждали возможности для усиления дипломатических усилий с целью достижения прекращения огня.

"Ты, Владимир, четко дал понять: никто не хочет мира больше, чем Украина", - подчеркнул Мерц, добавив, что Киев уже несколько недель готов к перемирию и хочет начать технические переговоры с РФ.

"Не важно, где они состоятся, то ли в Ватикане, то ли в Женеве, или, возможно, каком-то другом городе. И я знаю, что царит единодушие с нашими партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Хельсинки и в Брюсселе. И во многих других странах и городах Европы", - сказал Мерц.

Судьба "Северного потока"

Германия продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и будет усиливать давление на Москву, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции.

Он отметил, что немецкое правительство будет делать все возможное для недопущения возобновления работы газопровода "Северный поток-2", а также пообещал работать над ослаблением российского военно-промышленного комплекса.

"Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю это от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал", - сказал Мерц.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Президент Зеленский поблагодарил Германию за поддержку и призвал западных партнеров усиливать санкционное давление на Россию. По его словам, агрессор должен ощутить последствия своих преступных действий, и давление на РФ всеми возможными способами остается ключевым инструментом. Он отметил, что Германия активно способствует расширению санкций за развязанную войну.

Получит ли Украина TAURUS

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Украина и Германия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере закупки дальнобойного вооружения. По его словам, это позволит ВСУ не только эффективно обороняться, но и наносить удары по целям на территории России.

Об этом Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он не дал четкого ответа относительно возможного предоставления Киеву ракет TAURUS.

"Наши министры обороны сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства. Так называемый Long Range Fire. Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защищать и также поражать военные цели за территорией Украины. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами", - заявил канцлер Германии.

Канцлер также сообщил, что сегодня после обеда состоится подписание декларации между министрами обороны обеих стран, которая предусматривает тесное сотрудничество в сфере производства дальнобойного оружия. По его словам, цель этой инициативы - запустить и развивать совместное производство таких систем.

"О деталях мы будем говорить публично, мы будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно оборонялась. Собственно мы об этом будем говорить также", - подчеркнул Мерц.

Что известно о Taurus / Инфографика: Главред

Умеров звонил Мединскому - детали разговора

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на обещания, Россия до сих пор не передала Украине ни одного официального документа с позицией по переговорам. Ожидания от Москвы не дали результатов, поэтому их следует заменить на конкретные действия.

Он отметил, что достижение хотя бы временного прекращения огня могло бы стать первым шагом в правильном направлении, однако это возможно только под давлением, поскольку без него Россия не демонстрирует готовности к сотрудничеству. Зеленский также отметил необходимость новых санкций против РФ.

"Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались", - отметил глава страны.

Кроме того, он сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров контактировал с представителем российской переговорной группы Владимиром Мединским.

"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - подытожил Зеленский.

Зеленский отметил, что дело не в выборе страны для переговоров, а исключительно в нежелании самого Путина садиться за стол переговоров.

"Сейчас какой упрек? Чтобы это не был "навязанный западными странами" Ватикан или Женева, а может снова Стамбул, а может не Стамбул. Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в натовскую Турцию. Вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе. Вопрос исключительно в Путине, в их отсрочке, постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

О войне до 2026 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что к лету 2026 года санкции только начнут существенно влиять на способность российской армии, поэтому к тому времени Россия, к сожалению, еще сможет продолжать боевые действия. В то же время Украина не намерена вести войну так долго и призывает к ускорению давления на РФ.

"Мы все понимаем, что экономика России из-за санкций начала это (давление - ред.) чувствовать. Но их армия, которую они кормят финансами, будет это чувствовать это, начиная со следующего года, где-то с лета, с июня 2026 года. Это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать. Мы не хотели воевать с самого начала. Но это очень сложно. Никто не хочет лет войны", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, ускорить ослабление российского военного потенциала поможет усиление санкционного давления. Это существенно ограничит способность Москвы поддерживать армию и финансировать войну.

Он особо отметил необходимость введения ограничений в отношении компонентов, которые РФ получает через частный сектор в разных странах, ведь именно они используются в производстве дальнобойного оружия, беспилотников и другой техники.

Зеленский также подчеркнул, что для достижения реального эффекта к санкционной политике должны активно присоединиться не только европейские страны, но и США, в частности, путем принятия мощного пакета ограничений.

"17-й пакет (санкций - ред.) помогает. Этого недостаточно. 18-й пакет мы очень надеемся, что он будет принят. Он уже разрабатывается. Россия не идет на прекращение огня. Я думаю, сегодня ничто не мешает политической воле, голосованию в Сенате, чтобы этот пакет был принят. И тогда мы сможем приблизить возможности, чтобы эта война закончилась как можно раньше. Тогда их экономика, Путин, их армия будут это чувствовать, будет дефицит бюджета. Только так это возможно, кроме дипломатии", - сказал Зеленский.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Об участии Украины на саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие Украины на саммите НАТО имеет большое значение, ведь ее отсутствие будет восприниматься как успех Путина в противостоянии с Альянсом.

"Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы бы хотели, как и вы, иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами, важно какое участие и какой результат для Украины в участии в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", - сказал Зеленский.

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