Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый 'удар' по РФ

Европа усилит давление на Москву через санкции. Об этом достигнута договоренность с президентом США.

https://glavred.info/world/tramp-odobril-posle-razgovora-s-putinym-merc-anonsiroval-novyy-udar-po-rf-10666145.html Ссылка скопирована

Фридрих Мерц сообщил о подготовке новых санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

Европа усилит давление на Москву через санкции

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В соцсети Х он заверил в продолжении помощи Украине, а также в продолжении давления на Россию для завершения войны.

видео дня

По словам Мерца, в результате разговора с Трампом, удалось согласовать увеличение давления на РФ посредством санкций.

/ Главред

"Европа и Америка здесь очень едины: Мы будем внимательно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции. Мы договорились об этом с президентом США после его переговоров с Путиным", - написал Мерц.

/ Скриншот

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе.

Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

Другие новости:

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред