Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

Алексей Тесля
20 мая 2025, 00:39
92
Европа усилит давление на Москву через санкции. Об этом достигнута договоренность с президентом США.
Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый 'удар' по РФ
Фридрих Мерц сообщил о подготовке новых санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное:

  • Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
  • Европа усилит давление на Москву через санкции

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В соцсети Х он заверил в продолжении помощи Украине, а также в продолжении давления на Россию для завершения войны.

видео дня

По словам Мерца, в результате разговора с Трампом, удалось согласовать увеличение давления на РФ посредством санкций.

санкции
/ Главред

"Европа и Америка здесь очень едины: Мы будем внимательно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции. Мы договорились об этом с президентом США после его переговоров с Путиным", - написал Мерц.

Screenshot
/ Скриншот

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе.

Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

Другие новости:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции против России Фридрих Мерц
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:46Мир
Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

00:39Мир
После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

23:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Гороскоп на сегодня 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Гороскоп на сегодня 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

Последние новости

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

01:46

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:00

Шанс начать с чистого листа: какие знаки ждут большие перемены до конца мая

00:39

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

19 мая, понедельник
23:54

Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
23:41

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

22:51

"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

22:20

Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

22:18

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

Реклама
22:18

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решенииВидео

22:12

Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

21:55

От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый "Северный фронт"

21:42

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

21:39

"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

21:37

РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

21:21

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

20:55

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:51

Что не так со сценой под дождем: тест, где надо найти ошибку за 6 секунд

20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

Реклама
20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

19:43

Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

19:42

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

19:40

Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

19:27

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:00

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

18:58

Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

18:40

У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

18:34

"Сам наступаю себе на горло": Цимбалюк открыл фанатам личную тайну

18:31

Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным: что обсуждали

18:04

Путин может "править пожизненно": в РФ готовят население к изменению конституции

17:53

55 лет посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

17:30

"Я с другой планеты": Данилко честно ответил, почему он без детей и жены

17:15

После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

17:10

Трамп звонит Путину: на пути к правильным решенияммнение

17:02

Это уже новая война, армия РФ изменила тактику своих атак - NYT

16:54

"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса

16:50

Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

16:44

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

16:30

Сколько клубники можно есть без вреда для фигуры: нутрициолог объяснил

Реклама
16:24

Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

16:20

Цены удивляют: в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов

16:19

Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

16:00

Касается всех нас: Джо Байден впервые прокомментировал свою болезнь

15:49

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

15:42

Эмма Стоун подверглась неожиданному "нападению" прямо на Каннском кинофестивале

15:35

Трамп и Путин могут по телефону договориться о собственном мирном плане - CNN

15:12

Как есть и не набирать вес: простая, но полезная привычка от фитнес-тренера

15:02

План РФ провалился: Зеленский назвал главный результат переговоров в Стамбуле

14:46

В Китае впервые высказались о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять