Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый 'удар' по РФ

Главное:
- Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
- Европа усилит давление на Москву через санкции
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал об итогах телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
В соцсети Х он заверил в продолжении помощи Украине, а также в продолжении давления на Россию для завершения войны.
По словам Мерца, в результате разговора с Трампом, удалось согласовать увеличение давления на РФ посредством санкций.
"Европа и Америка здесь очень едины: Мы будем внимательно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции. Мы договорились об этом с президентом США после его переговоров с Путиным", - написал Мерц.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.
Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе.
Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.
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Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
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