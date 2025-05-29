Поставка ракет Taurus Украине: Мерц сделал интригующее заявление

Мерц отметил, что военная поддержка Украины совершенствуется.

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Ракеты Taurus для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Ключевые тезисы:

Поставка Украине крылатых ракет Taurus возможна

Понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

Отвечая на вопрос ведущего о вероятности поставки Taurus Украине он сказал, что все это будет происходить "конечно, в пределах возможного".

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По его словам, для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

Кроме того, Мерц отметил, что передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня.

"Именно поэтому военная поддержка страны совершенствуется уже сегодня", - отметил канцлер.

Он также сделал заявление о дальнейших санкциях против Москвы: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

Ракеты Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что известно

Как сообщал Главред, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что Украина и Германия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере закупки дальнобойного вооружения. Но он не дал четкого ответа относительно возможного предоставления Киеву ракет Taurus.

Издание Clash Report писало, что Германия рассматривает возможность передать Украине от 100 до 150 ракет Taurus. Они являются немецким аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.

Также известно, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.

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Кто такой Фридрих Мерц? Фридрих Мерц - немецкий политик, председатель партии Христианско-демократический союз, федеральный канцлер Германии (с 6 мая 2025 года). Критиковал строительство "Северного потока-2": "Чем больше конфликт обостряется, тем больше вопрос приобретает внимание: действительно ли правильно, что мы строим этот трубопровод? Путину нужно знать, что мы будем по крайней мере думать над этой темой, если он продолжит это делать". 3 мая 2022 года посетил Киев и разрушенные во время российского вторжения населенные пункты Киевской области, в частности, Ирпень.

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