В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

Что сказал Мерц:
- Российские атаки демонстрируют нежелание Москвы достигать мира
- Германия не позволит возобновить работу Северного потока-2
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем заявлении по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что страна-агрессор Россия хочет выиграть время перед мирными переговорами.
По его словам, на меморандум о переговорах, который анонсировал накануне кремлевский диктатор Владимир Путин неделю назад, все ждут сегодня, а массированные воздушные атаки на Киев 24-25 мая говорят не на языке мира, а на языке войны.
"Это пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, в Европе и в США", - подчеркнул Мерц.
Поэтому немецкий канцлер подчеркнул, что его страна будет усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь к переговорам. В связи с этим Мерц пообещал приложить усилия к тому, чтобы Северный поток-2 не заработал.
Позиция Мерца относительно войны в Украине - последние новости
Недавно, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности.
Напомним, Мерц призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией, ведь убежден, что это может помочь положить конец войне.
Ранее канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. По его мнению, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.
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Кто такой Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
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