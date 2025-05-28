В Германии заявили о "пощечине" со стороны Путина и пообещали усилить давления

Немецкий канцлер не смог промолчать о недавних атаках России.

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Союзники Украины до сих пор не получили меморандум от Путина / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ГСЧС Киева

Что сказал Мерц:

Российские атаки демонстрируют нежелание Москвы достигать мира

Германия не позволит возобновить работу Северного потока-2

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем заявлении по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что страна-агрессор Россия хочет выиграть время перед мирными переговорами.

По его словам, на меморандум о переговорах, который анонсировал накануне кремлевский диктатор Владимир Путин неделю назад, все ждут сегодня, а массированные воздушные атаки на Киев 24-25 мая говорят не на языке мира, а на языке войны.

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"Это пощечина в лицо всех тех, кто борется за прекращение огня в Украине, в Европе и в США", - подчеркнул Мерц.

Поэтому немецкий канцлер подчеркнул, что его страна будет усиливать давление на Россию, чтобы ослабить военную машину Москвы и проложить путь к переговорам. В связи с этим Мерц пообещал приложить усилия к тому, чтобы Северный поток-2 не заработал.

Позиция Мерца относительно войны в Украине - последние новости

Недавно, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности.

Напомним, Мерц призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией, ведь убежден, что это может помочь положить конец войне.

Ранее канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. По его мнению, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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