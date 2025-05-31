Развивает скорость до 750 км/ч: Россия атакует Украину новыми дронами

Впервые враг применил новый дрон по Одесской области.

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РФ бьет по Украине новыми дронами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/serhii_flash

Кратко:

Россия начала атаковать Украину дронами "Дань-М"

Новый дрон способен подниматься на высоту до 9 км

Утром 29 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Вражескую цель силы ПВО уничтожили над Черным морем. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM.

По его словам, "Дань-М" - это экспериментальный БпЛА, который россияне уже не впервые запускают по югу Украины.

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Он рассказал, что этот дрон предназначен для тренировки систем ПВО, но враг переделал его на ударный дрон. Братчук добавил, что именно с помощью ракет класса Р-73 украинские разведчики уничтожили вражескую цель.

Известно, что по техническим характеристикам, "Дань-М" способен подниматься на высоту до 9 км. Беспилотник имеет скорость до 750 км/ч.

Братчук отметил, что Россия пытается пробить украинскую ПВО, поэтому постоянно экспериментирует с запусками беспилотников.

Кроме того, переделанный БпЛА может свидетельствовать о попытке РФ компенсировать дефицит современных дронов.

"Враг экспериментирует не только с тактикой, если говорить о запусках "Шахедов", но и пытается применять новые дроны. Однако, как видим, на каждое действие врага у нас есть противодействие", - подчеркнул спикер.

Shahed / Инфографика: Главред​​​​​

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 31 мая, атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен. Также ночью оккупанты нанесли удар по Сумской области. По меньшей мере один человек пострадал.

Напомним, в ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. В Слободском районе зафиксировано восемь попаданий, было известно о пострадавших.

Недавно президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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