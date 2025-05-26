"Путин сошел с ума": Трамп сказал, что ждет РФ, если она захватит всю Украину

Помимо Путина Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского.

https://glavred.info/war/putin-soshel-s-uma-tramp-skazal-chto-zhdet-rf-esli-ona-zahvatit-vsyu-ukrainu-10667714.html Ссылка скопирована

Трамп раскритиковал Путина и Зеленского / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Главные тезисы Трампа:

Путин сошел с ума

РФ ждет крах, если Кремль пойдет на захват всей Украины

Заявления Зеленского не приносят пользы

Президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Глава Белого дома написал пост в своей соцсети Truth Social, в котором заявил, что если Путин решится на захват всей Украины, то Россию ждет крах.

видео дня

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России", - написал Трамп.

Также Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По мнению американского лидера, слова Зелеского якобы создают проблемы.

"Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - отметил Трамп.

Кроме того, Трамп снова отстранился от российско-украинской войны, заявив, что это не его война.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти", - резюмировал американский президент.

Пост Трампа / скриншот

Война в Украине и позиция Дональда Трампа

Как писал Главред, глава Белого дома заявил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться санкциям Европейского Союза против России. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диктатор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий, пишет The New York Times.

Издание Financial Times писало о том, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред