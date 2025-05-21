"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп поменял позицию по Украине

Президент США фактически дистанцировался от мирного процесса и отказался поддержать санкции против РФ, потому что хочет заключить деловые соглашения с Путиным.

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Трамп изменил позицию в отношении Украины и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

Трамп дистанцировался от мирного процесса и отказался вводить санкции против РФ

Президент США хочет нормализовать отношения с Москвой

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться санкциям Европейского Союза против Россию. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диатктор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий.

Как пишет The New York Times, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

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По словам шести чиновников, знакомых с разговором, Трамп отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

Европейский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что Трамп никогда не намеревался присоединяться к санкциям против России, если Путин откажется от прекращения огня. Его угрозы были, по словам чиновника, в основном постановочными.

Чиновник Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы повредить деловым интересам, тогда как Трамп "стремится максимизировать экономические возможности для американцев".

"Это стало разворотом: ранее Трамп в соцсетях время от времени угрожал России санкциями. Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу", - говорится в сообщении.

Таким образом, Трамп изменил свою позицию и фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа.

"Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, к чему он стремился – прекращение американского давления и раскол в НАТО – между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции", - пишет издание.

Чего на самом деле хочет Трамп

Президент США намекнул на свою настоящую цель - нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Перед Россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен", – добавил Трамп.

Пока неясно, как именно будет выглядеть нормализация отношений, но Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

В то же время российский диктатор Путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях.

"В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией. Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", - говорится в статье.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили, пишет Financial Times. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Также Трамп говорил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Тем временем пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии.

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