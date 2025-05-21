Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп поменял позицию по Украине

Анна Ярославская
21 мая 2025, 07:54
433
Президент США фактически дистанцировался от мирного процесса и отказался поддержать санкции против РФ, потому что хочет заключить деловые соглашения с Путиным.
Трамп, Путин
Трамп изменил позицию в отношении Украины и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп дистанцировался от мирного процесса и отказался вводить санкции против РФ
  • Президент США хочет нормализовать отношения с Москвой

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться санкциям Европейского Союза против Россию. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диатктор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий.

Как пишет The New York Times, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

видео дня

По словам шести чиновников, знакомых с разговором, Трамп отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

Европейский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что Трамп никогда не намеревался присоединяться к санкциям против России, если Путин откажется от прекращения огня. Его угрозы были, по словам чиновника, в основном постановочными.

Чиновник Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы повредить деловым интересам, тогда как Трамп "стремится максимизировать экономические возможности для американцев".

"Это стало разворотом: ранее Трамп в соцсетях время от времени угрожал России санкциями. Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу", - говорится в сообщении.

Таким образом, Трамп изменил свою позицию и фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа.

"Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, к чему он стремился – прекращение американского давления и раскол в НАТО – между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции", - пишет издание.

Чего на самом деле хочет Трамп

Президент США намекнул на свою настоящую цель - нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Перед Россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен", – добавил Трамп.

Пока неясно, как именно будет выглядеть нормализация отношений, но Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

В то же время российский диктатор Путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях.

"В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией. Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", - говорится в статье.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили, пишет Financial Times. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

Ранее Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Также Трамп говорил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Тем временем пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп поменял позицию по Украине

"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп поменял позицию по Украине

07:54Война
Сумы - без света, в Киеве гремели взрывы: что известно о ночной атаке дронов

Сумы - без света, в Киеве гремели взрывы: что известно о ночной атаке дронов

06:51Война
Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

01:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Украинка задела принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время прогулки: что произошло

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Ударит более +30 градусов: синоптик сказал, когда будет пик жары в Украине летом

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 21 мая: Тиграм - тревога, Козлам - сплетни

"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

Последние новости

08:42

Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине

08:21

Пенсионерам начислят надбавки: кто получит дополнительные 570 грн ежемесячно

08:10

Битва за Трампа заканчивается ничьей?мнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 21 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:54

"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп поменял позицию по Украине

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
06:51

Сумы - без света, в Киеве гремели взрывы: что известно о ночной атаке дронов

06:10

Как Путин вытер о Трампа ногимнение

05:50

Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

05:00

Загадка для самых гениальных: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

Реклама
04:35

"Безкоштовно" или "безплатно" - как правильно: какую ошибку не стоит делатьВидео

04:05

Украинцам за границей могут заблокировать счета в банках: в чем причина

03:30

Садоводы призвали посадить бархатцы и салат возле свеклы: в чем причина

02:30

Гороскоп Таро на июнь 2025: Весам - завершение, Скорпионам - успех, Стрельцам - триумф

01:54

Ватикан открывает двери для мира: как Папа Лев XIV планирует остановить войну в Украине

00:58

Что требуют сенаторы США от России перед мирным соглашением: все подробности

20 мая, вторник
23:56

"Кавалерия" по-новому: в ВСУ появилась необычная штурмовая ротаВидео

23:42

Гороскоп на завтра 22 мая: Тельцам - гнев, Водолеям - радостная встреча

23:07

Доллар на пороге резкого скачка: каким будет курс до 23 мая

23:05

Что скрывает пакет на знаке: юрист объяснил, имеют ли право штрафовать

23:02

Сразу с двух сторон: россияне рвутся к важному городу в Донецкой области

Реклама
22:36

Дочь Елены Мозговой после каминг-аута засветила обручальное кольцо

22:19

Торговый безвиз с Украиной заканчивается: Дональд Туск назвал дату

22:09

"Я уже дважды через это проходила": жена Преснякова заговорила о пополнении

22:06

"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

22:04

Повезет на все 100: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача в ближайшее время

21:42

От зернышка до саженца: когда и как пикировать томаты

21:27

Куда на самом деле засыпать порошок: мастер объяснил значение I, II и "цветка"Видео

21:02

"Мое сердце принадлежит "Ахиллесу": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей роли в ВСУ

20:43

Украину накрывает резкое потепление: где задержится дождливая погода

20:41

Обязательно ли целовать покойника на похоронах: священник удивил ответомВидео

20:38

Языковая карта Украины: как говорят в разных уголках страны

20:32

Некоторым украинцам обещают выплатить по 7 тысяч гривен: кто в списке

20:31

Зеленский раскрыл детали возможных переговоров с Россией: подробности

20:25

Как появилось название "джинсы" и при чем здесь золотоискателиВидео

19:38

Угроза из Петербурга: Медведев сделал заявление о мирных переговорах РФ и Украины

19:34

По России готовят удар "там, где действительно болит": в ЕС разрыли замысел

19:30

Военная помощь Украине: в США вышли с неожиданным заявлением

19:10

Что случилось после разговора Трампа и Путина?мнение

18:52

Водители не догадываются: можно ли садиться за руль после безалкогольного пиваВидео

18:49

Подорожания не избежать: в чем причина скачка цен на популярный вид мяса

Реклама
18:47

Почему Украина еще не уничтожила Крымский мост: названа единственная причина

18:38

Где спрятался кот: только гений найдет его за 5 секунд

18:37

70% украинцев не верят Порошенко: общество требует наказания, - Гладких

18:35

В Украине приняли решение по пенсиям на 10 млрд грн - кого коснутся изменения

17:57

Свата Трампа назначили послом США во Франции несмотря на судимости за тяжкие преступления

17:53

"Всегда бесило": Зеленская сделала неожиданное признание о своей маме

17:47

"С ним покончено": СМИ выяснили, куда исчез Илон Маск

17:28

Рождены под счастливой звездой - какие 3 знака зодиака всегда получают желаемое

17:05

С какой стороны должна спать жена: священник удивил ответомВидео

17:02

"Трансформеры" возвращаются: как изменились герои культовой франшизы за 18 лет

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять