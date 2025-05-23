Габаритнее и мощнее: Россия атакует Украину новыми дронами

Основное:
- Россияне ударили по Одесской области беспилотниками
- Дроновая атака несколько отличается от предыдущих
Утром 23 мая российские оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками. В результате удара в пригороде Одессы поврежден частный дом. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам главы ОВА, в результате российского удара пострадали два человека. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.
Позже военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале сообщил, что утренний налет дронов на Одессу и области не был достаточно массированным, однако атака была несколько необычной.
"Во-первых, необычность налета заключалась в том, что он осуществлялся в дневное время суток. Удары по Одессе с применением Shahed-136, как и в большинстве случаев, осуществляются именно в ночное время, но отнюдь не среди белого дня, когда визуальная фиксация цели гораздо проще и эффективнее сбития", - написал Коваленко.
Он добавил, что в этой ситуации есть еще один интересный нюанс. В частности, российские оккупанты применили ударный дрон, который ранее не фиксировался украинскими силами ПВО.
"Он отличался по своей аэродинамической схеме, присущей Shahed-136 – "летающее крыло" и визуально, напоминал ББ "Ланцет", но, по размерам, больше. С учётом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах версия ББ "Скальпель" или "Ланцет-3". Хотя. Скорее, нечто куда большее по размерам и мощнее", - предположил военно-политический обозреватель.
Он подчеркнул, что утренняя атака дронов на Одесскую область может свидетельствовать о том, что россияне испытывают свое очередное изделие.
Пока украинские силы еще не знают точного названия этого дрона, но до Одессы и области он долетает. Причем российская цель может заходить в воздушное пространство Украины на высоте всего 200 метров.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 23 мая оккупационная армия массированно ударила по Украине дронами. В результате атаки в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов, пострадал человек. Также повреждены линии электропередач. Без света остались более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.
Днем ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.
Кроме того, авиационный эксперт Богдан Долинце рассказывал, что россияне не намерены заканчивать войну в Украине, только в течение каждого месяца противник производит около 100-150 ракет различных типов, как крылатых, так и баллистических. Поэтому рано или поздно враг может их применить против Украины.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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