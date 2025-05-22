Кто может организовать восстание в РФ: появился неожиданный "инсайд" из Кремля

В РФ нет элит со своими интересами, которые Путин должен учитывать, пояснил Марат Гельман.

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Марат Гельман оценил настроения в Кремле / коллаж Главред, фото УНИАН

Важное из заявлений Гельмана:

Настроения в Кремле нельзя назвать "оппозиционными"

В РФ нет элит со своими интересами

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман прокомментировал вопрос о том, настроена ли верхушка Кремля на продолжение войны.

"Настроения, которые там царят, нельзя назвать "оппозиционными", но все хотят выйти в кэш. Все были бы рады сейчас зафиксировать какой-то военный результат, установить, что они не проиграли, и перейти к дележке и заработку денег – как к тому и призывает Трамп", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что в РФ нет элит со своими интересами, которые Путин должен учитывать.

"Здесь нужно говорить о наличии некоторых групп. Есть группа, которая связана с войной. Это так называемые зетники – они уже свыклись с войной и хотят ее продолжения. Конечно, есть и люди в окружении Путина, которые хотели бы приступать к грабежам, заработкам, и, наконец-то, вернуть возможность ездить на юг Франции отдыхать", - подчеркнул он.

По словам собеседника, Путин хочет выглядеть победителем, поэтому для него это очень важно.

"Не только потому, что они могут на него как-то повлиять или организовать восстание, а по причине желания чувствовать восхищение и рукоплескание. И эти люди, которые на фронте – единственные, кто может, как показал Пригожин, развернуть свои ружья на 180 градусов. Поэтому они беспокоят Путина больше, чем Кремль. А в Кремле у него все прекрасно", - добавил Гельман.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана:

Ранее в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне". О так называемой "буферной зоне" Владимир Путин говорит уже не впервые, напомнил Андрей Коваленко.

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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