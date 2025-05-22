Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман

Украине нужно сорвать российское летнее наступление, результатов переговоров в ближайшие месяцы не будет, считает Марат Гельман.

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Путин сделал ставку на летнее наступление, но уже осенью пойдет на уступки – Гельман / Главред

Соединенным Штатам во главе с Дональдом Трампом удалось усадить за стол переговоров Украину и агрессора Россию. Как и ожидалось, "мирный процесс" не привел к серьезному движению к миру, поскольку Москва четко показала, что не намерена вести реальные переговоры с Украиной и стремится достичь в своей войне максимальных целей. В Киеве неоднократно предупреждали об этом Вашингтон, но администрация Трампа продолжает пребывать в иллюзиях. США, которые инициировали дипломатию, не смогли обеспечить условия для ее реализации, а реальная способность Белого дома ударить кулаком по столу вызывает большие вопросы.

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, почему Трамп и Путин сегодня – одна команда, раскрыл дальнейшие планы Кремля против Украины, поделился мнением относительно угроз оккупантов захватить Харьковскую и Сумскую области, и сделал прогноз о том, когда Путин будет готов к реальным переговорам с Киевом.

Телефонные переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялись. По итогам Трамп выдал порцию новых заявлений в стиле "за все хорошее против всего плохого". Судя по всему, из этого можно сделать лишь один вывод: Трамп не готов усилить давление на Россию. Как вы оцениваете позицию Трампа? Чего ждать от Соединенных Штатов в вопросе разрешения российско-украинской войны?

Все мои знания, в том числе и профессиональные, разбиваются о поведение Трампа. Ведь что получается: сначала Трамп дает какие-то надежды, в которые начинаешь верить – все-таки это президент Америки, человек, который окружен множеством советников, и, главное, обладает реальной возможностью надавить на Путина. А в результате – разочарование, наступающее после каждого его действия.

И здесь у меня есть только три варианта: либо я ничего не понимаю, либо происходит что-то, чего мне не видно, или же мы все неправильно оцениваем Трампа.

С моей точки зрения, сегодня Трамп действует как соратник Путина. Я никого не обвиняю, но не понимаю этой ситуации. Если бы у них были общие цели, тогда такое поведение Трампа не вызывало бы вопросов. Он тянет время, стремясь, возможно, заблокировать дополнительные санкции против России. К тому же Трамп хочет, чтобы Украина в ходе переговоров пошла на всевозможные уступки.

После переговоров в Стамбуле мне казалось, что Трамп уже в последний раз настолько уверенно заявлял – мол, в понедельник он поговорит с Путиным, и война прекратится. А в итоге стало, пожалуй, даже хуже, чем до этого разговора.

Трамп и Путин – одна команда, глава Кремля значительно усилил свои позиции, считает Гельман / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Потому снимаю мантию или шапочку политтехнолога и скажу, как обыватель: мне кажется Трамп – человек Путина в американской власти. Вот такое у меня ощущение. Конечно, готов ошибиться – съесть галстук и тому подобное, если это не так.

В данный момент я вижу, что Путин планирует продолжать военные наступления. Видимо, он делает большую ставку на летнюю кампанию. И пока Путин не убедится, что военным способом продвигаться вперед не сможет, никаких реальных мирных переговоров и результатов не будет. Поэтому сейчас, как мне кажется, пускай эти переговоры уже идут, но в целом внимания на них обращать не нужно. Вместо этого Европе и Америке следует поставлять оружие Украине. Это как раз более-менее реальное дело.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда Путин может отказаться от претензий на четыре области Украины:

Трамп все-таки в большей степени ориентирован на определенные договоренности с Россией?

Похоже, Трамп исчерпал свой ресурс. Чтобы он теперь ни говорил, мы уже не можем относиться к этому серьезно. Был огромный кредит доверия. Можно было бы даже критиковать Трампа за то, что он добился мира не за 24 часа, а к примеру, за 100 дней. Но сейчас он именно отдаляет, а не приближает мир. Потому что за все время его правления ни одного реального шага для давления на Путина сделано не было. Лишь слова. А Путин за это время покинул изоляцию. И достиг больших успехов как раз таки, кажется, за счет позиции Трампа.

Я раньше думал так: Трамп неверно оценивает свои возможности и не понимает, что нельзя себя так вести с Путиным. Зеленский даже подчеркивал, что очень важно, чтобы Трамп убедился – Путин не хочет мира. Однако сегодня мне все кажется по-другому. Что Путин и Трамп – одна команда.

Конечно, нам всем тяжело это признать. И большое счастье, что власть Трампа в Америке не настолько сильна, как власть Путина в России. Надеюсь, Соединенные Штаты все же присоединятся к реальному давлению на Путина, и будут делать это вместе с Европой.

А пока Путин с помощью Трампа выиграл время. Вот такой мой вердикт.

Пока Путин готовится к наступлению, стартовали переговоры Украины и России. Правда, сейчас сложно понять, это уже переговоры или пока консультации. Как вы думаете, чего ожидать от переговорного процесса? Появятся какие-то договоренности или переговоры затянутся и будут идти параллельно с боевыми действиями?

Путин заинтересован в том, чтобы боевые действия сопровождались надеждой на их скорое завершение. С помощью этой надежды он купирует дополнительные санкции и поставки оружия Украине. Для Путина идеален вариант, при котором война будет продолжаться параллельно с переговорами, к примеру, в Стамбуле или Ватикане. Возможны обмены пленными. Говорят, что Путин с Трампом договорились и об обмене некоторых заключенных.

Украина, вероятно, не может остановить такой переговорный процесс, но ее главная задача – показать, что это не реальные переговоры, а декоративная панель.

До сентября нужно удержать оборону и сорвать летнее наступление. Надеюсь, что Украине в этом помогут европейские страны и Америка. И уже осенью, когда надежда Путина захватить четыре области военным путём иссякнет, о мире можно будет говорить всерьёз.

Путин может заговорить о мире, когда поймет, что военным путем четыре области Украины не захватит – Гельман / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Журналист TheEconomist Оливер Кэрролл говорил, что на переговорах в Стамбуле делегация России угрожала Украине оккупацией Сумской и Харьковской областей. Насколько серьезной может быть такая угроза?

Я не военный эксперт, но со своей колокольни скажу, что не вижу возможности для российской армии осуществить такой прорыв. И не понимаю, за счет чего она могла бы это сделать. Путин надеется на истощение украинской армии, но Украина уже стала частью Европы, страны которой стоят с ней рядом. Германия, Франция, Англия и Польша стоят рядом с Украиной. Мне кажется, это залог того, что Путину не дадут реализовать свои мечты, задачи и тому подобное.

Понятно, что сейчас наступил очень тяжелый момент – именно потому, что раньше рассчитывали на Трампа. Но вполне возможно, что как раз теперь, когда подобных ожиданий больше нет, дела могут пойти лучше. Конечно, легко было переложить все на Трампа и поверить в его способность поговорить с Путиным, надавить, и все закончить. Мы так этого хотели, что в это поверили. А сейчас, когда этого не произошло, я задаю себе вопрос: а почему ты в это верил? Какие были для этого основания? И понимаю, что кроме желания, никаких других оснований не было. Вот такое разочарование я испытываю после звонка Трампа Путину.

Кстати, мы ведь не знаем, о чем реально говорили Путин и Трамп. Возможно, то, что нам говорят – это лишь их последние 5 минут разговора, за которые они между собой договорились, что будет озвучено публично, а сам разговор мог быть совсем о другом.

Выше вы говорили, что до сентября нужно удержать оборону. Получается, осенью следует ждать результатов от переговоров?

Нет, я думаю, что до осени результатов переговоров не будет. Переговорный процесс затянется, возможны встречи, условно говоря, раз в две недели. А параллельно будут идти боевые действия.

Когда закончится лето, можно будет подсчитать, на сколько метров продвинулась российская армия, и чего стоило Путину такое продвижение. Исходя из таких подсчетов должно стать понятно, что захват четырех областей военным путем осуществить невозможно. И тогда российская делегация пойдет на так называемые компромиссы. К примеру, на уступки в вопросах линии разграничения, и умерит свои амбиции по поводу четырех областей.

Украине нужно продержаться на поле боя до сентября – Гельман / 4 отдельная танковая бригада

Как вы оцениваете настроения в верхушке Кремля? Все по-прежнему настроены на продолжение войны? Или, условно говоря, "оппозиционные" настроения" внутри "элит" все же постепенно набирают вес?

Настроения, которые там царят, нельзя назвать "оппозиционными", но все хотят выйти в кэш. Все были бы рады сейчас зафиксировать какой-то военный результат, установить, что они не проиграли, и перейти к дележке и заработку денег – как к тому и призывает Трамп.

К сожалению, сегодня трудно говорить о том, что в России есть некая элита со своими интересами, которые Путин должен учитывать. Есть номенклатура, а она отличается от элиты как раз таки тем, что исполняет песню, которую запевает Путин, и не имеет права голоса. Что думают про войну внутри номенклатуры – "за" они или "против" – это ни на что не влияет.

Здесь нужно говорить о наличии некоторых групп. Есть группа, которая связана с войной. Это так называемые зетники – они уже свыклись с войной и хотят ее продолжения. Конечно, есть и люди в окружении Путина, которые хотели бы приступать к грабежам, заработкам, и, наконец-то, вернуть возможность ездить на юг Франции отдыхать.

Что касается зетников, Путин хочет в их глазах выглядеть победителем. Для него это очень важно. Не только потому, что они могут на него как-то повлиять или организовать восстание, а по причине желания чувствовать восхищение и рукоплескание. И эти люди, которые на фронте – единственные, кто может, как показал Пригожин, развернуть свои ружья на 180 градусов.

Поэтому они беспокоят Путина больше, чем Кремль. А в Кремле у него все прекрасно.

Россия за период полномасштабной войны против Украины перестроила экономику, политику, общество и другие сферы на военные рельсы. И тех самых зетников, похоже, не устроит сценарий паузы или заморозки войны. Чем для Путина могут обернуться эти варианты развития событий?

Думаю, при таких сценариях в России будет новая волна репрессий. Преследования повернутся в другую сторону. Любой человек с убеждениями – не важно с демократическими, или такими, как у зетников – власти не нужен. Пример – как посадили Стрелкова за слишком рьяную провоенную позицию. И зетникам это грозит тоже. Впрочем, большинство из них просто испугаются и перестроятся. Те, кто не успеет, попадут в опалу и под репрессии.

В целом, любой поворот – перемирие или продолжение войны – приведет к репрессиям. Либо в отношении, условно говоря, новых "тихих" против войны, которых будут выявлять, либо против тех, кто за войну. То есть там надо быть не за войну и не против войны, а за власть и Путина. Быть предельно лояльным и уметь переобуваться каждый день. Вот тогда ты в этой ситуации выживешь.

У зетников нет никаких шансов на свержение власти в России?

Я таких шансов не вижу.

Дело в том, что Трамп очень сильно укрепил власть Путина. Раньше мы могли говорить, что Путин – инфернальное зло, и рано или поздно он и его власть будут смяты историей. Но сейчас Трамп эту парадигму сломал. Вот, к примеру, ситуация в Молдове. Политические силы, которые получают деньги от Кремля, раньше стеснялись этого и говорили, мол, мы сами и независимые, а теперь уже не стесняются. Это один из показателей того, что Путина, благодаря Трампу, теперь воспринимают как политика со своей позицией, и интересами, которые он формулирует для России. И все это мы должны как-то учитывать. А виновны в войне, мол, Зеленский, Меркель или другие политики. Таким образом, Путин получил определенный набор, который очень сильно укрепляет его власть. Тем более внутри российского общества.

А люди, которые, возможно, думали о свержении власти, сегодня в очень слабой позиции. Америка демонстративно перестала их поддерживать – например, тех, кто уехал. Также оппозиция к Путину или в тюрьме, или за границей.

Раньше мы понимали, что взаимодействуем с некоторыми демократическими силами во всем мире, и у нас есть общая задача – смена режима. Ведь этот режим не демократичный и не гуманистичный. Сегодня этого взаимодействия уже нет.

Россия не сможет захватить Харьковскую и Сумскую области, союзники Украины не дадут этого сделать, говорит Гельман / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, соцсети

Сейчас Трамп декларирует – мол, пусть Путин внутри своей страны делает со своими гражданами все, что хочет. Лишь бы, условно говоря, не воевал не принимал участия во внешних конфликтах. Трамп демонстрирует позицию: что происходит в России – дело России. Что происходит между Украиной и Россией – дело Киева и Москвы. В этой ситуации доходит даже до тяжелых историй, когда украинским беженцам отказывают в виде на жительство в Америке.

Трамп берет на себя роль арбитра. Если до ноября мы могли говорить о существовании определенной мировой коалиции в поддержку Украины, и Америка играла в этому партнерстве важную роль, то теперь Трамп, в лучшем случае, лишь арбитр. Есть Россия и Украина, а Трамп, дескать, над схваткой и ждет, когда они поскорее закончат стрелять, чтобы начать зарабатывать деньги.

В общем, при таких обстоятельствах ощущение возможности смены власти в России мгновенно улетучилось. Ждать естественной смерти? Сейчас медицинские технологии настолько эффективны, что естественного исхода жизни можно очень долго ждать.

К сожалению, я должен лишь повторить, что сейчас имеют значения только события предстоящего лета – фронт между Украиной и Россией. Надо обратить все наши усилия на Европу и Америку, чтобы они помогли Украине не допустить продвижения российских войск вглубь украинской территории.

Власть Путина только укрепилась, башни Кремля ему не угрожают, полагает Гельман / скриншот

Вообще человеку, который думает или пишет, тяжело сказать, что интеллект, по сравнении с оружием, не может ничего. Это как признаться в бессилии. Мы не думали, что в XXI века доживем до такого момента. Железо сильнее золота, и это так. То есть всё, что будет происходить вне фронта в течение этого времени – трёх месяцев, а может быть и больше – практически не имеет значения.

Возникает риторический вопрос: неужели в команде Трампа не понимают, к чему ведет такая политика? Ведь этот курс наверняка приведет к геополитическому слому и глобальной перестройке мира. Мы видим, что происходит в других частях света на примере конфликта Индии и Пакистана. Мировой жандарм отстраняется от своей позиции…

Буквально на днях я думал о том, что в США что-то не понимают, и нам надо им объяснить. Видимо, плохо объясняем.

Наверное, Китай им потом объяснит.

Да-да.

Конечно, нам нужно лучше им объяснять, или должны произойти определенные события, которые все объяснят еще лучше. Мне кажется, сегодня Трамп всё понимает, просто он — не Америка, а лично Дональд Трамп — на другой стороне линии фронта. Он играет в свою игру.

Я далек от конспирологических теорий о том, что Трамп якобы агент Краснов или у Кремля есть на него какой-то компромат. Не знаю этого и не готов обсуждать такую тему. Но у меня есть ощущение, что все действия Трампа – это шаги человека, который не просто что-то не понял, а который всё хорошо понял, и выстроил свою стратегию так, чтобы поставить партнера в наиболее комфортные условия. Партнера зовут Владимир Путин.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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