Взрывы и пожар в РФ: дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы

Кратко:
- В Липецкой области прогремели взрывы
- Атакован завод, который производит аккумуляторы, в том числе для БПЛА
В ночь на 23 мая з городе Елец Липецкой области беспилотники атаковали завод аккумуляторов. Возникли пожары.
Местный губернатор Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших. Также он заверил, что "БПЛА были подавлены в небе над Ельцом", передает Astra.
По его словам, обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей.
Также он предупредил, что в городе возможно временное ограничение работы мобильного интернета. Это якобы необходимо для "повышения эффективности защиты от БПЛА".
Смотрите видео - Атака беспилотников на завод по производству химических источников тока Энергия в Ельце Липецкой области:
Справка. ПАО "Энергия" — крупное российское предприятие, расположенное в городе Елец Липецкой области, специализирующееся на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.
В частности, липецкий завод "Энергия" производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.
На заводе работают около 4 тысяч человек.
Атаки дронов на РФ - последние новости
Главред писал, что 21 мая в России заявили об атаке беспилотников на Москву. Якобы было сбито три дрона. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.
В ночь на 21 мая под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор Орловской области заявил, что предприятие повреждено.
В ночь на 7 мая в России были атакованы важные предприятия ВПК. В частности, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.
В Туле было атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения. Это один из флагманов российского ВПК, специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. Его продукты активно используются во время войны в Украине.
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