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Дроны атаковали Полтавщину: есть пострадавший, без света остались 1800 семей

Анна Ярославская
23 мая 2025, 10:05
276
Также от российской дроновой атаки пострадали Ивано-Франковская и Черновецкая области.
Последствия атаки дронов на Полтащине
Последствия атаки дронов на Полтащине / Коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Кратко:

  • Полтавщина пострадала в результате атаки дронов
  • Без света остались 1800 бытовых потребителей
  • Есть повреждения на Буковине и Прикарпатье

В ночь на 23 мая оккупационная армия массированно ударила по Украине дронами. В результате атаки в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждены 7 домов и пострадал человек.

Как написал в Telegram врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут, в результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий.

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Вспыхнул пожар, который локализовали подразделенияя ГосЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств.

Травмы получил один человек, от госпитализации он отказался.

"Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – сообщил Когут.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БПЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки на Полтавщину
    Последствия атаки на Полтавщину Фото: t.me/poltavskaOVA

Кроме того, в результате российской дроновой атаки 23 мая есть повреждения домов и авто на Ивано-Франковщине.

Как рассказала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники. Работали Силы противовоздушной обороны. Известно о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе.

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк написал в Telegram, что российские БпЛА также на рассвете атаковали Буковину. Возник пожар на железнодорожной станции.

"Благодаря слаженной работе воинов ПВО, уничтожено несколько вражеских целей. В результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области", – сообщил глава ОГА.

Он добавил, что пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате атаки повреждены восемь частных домов. Пострадали два человека.

В ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов. В результате вражеской атаки пострадала семья из Бориспольского района на Киевщине.

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения. По факту трагедии проводится служебное расследование.

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