Налетай: Илон Маск пообещал биологический материал всем, кто его захочет

Маск решил собственными "силами" повлиять на рождаемость детей в мире.

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Илон Маск готов на все, чтобы плодиться/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

О чем сообщил Илон Маск

Зачем он раздает свою сперму всем желающим

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск якобы стал отцом ребенка от японской поп-звезды — и сказал бывшей, что предложит свою сперму "любому".

Как пишет Page Six, Эшли Сент-Клер, которая якобы имеет общего сына Ромула с генеральным директором Tesla, сделала сенсационные заявления в новой статье, опубликованной в пятницу в New York Times.

видео дня

"Сент-Клер сообщила, что Маск сказал ей, что он стал отцом детей по всему миру, в том числе от японской поп-звезды", — утверждается в статье. "Он сказал, что готов отдать свою сперму любому, кто захочет иметь ребенка".

Илон Маск / ua.depositphotos.com

Сент-Клер также заявила, что Маск глубоко обеспокоен снижением рождаемости, о чем он открыто говорил на своей платформе в социальных сетях X.

"Он сделал вид, что это просто его альтруизм", — заявила она изданию. "Он вообще считал, что эти люди должны просто иметь детей".

Сент-Клер также заявила, что, когда она рожала предполагаемого ребенка Маска в сентябре, он якобы сказал ей "из исчезающих сообщений Signal", что хочет сохранить свое отцовство, а также их отношения в тайне.

Илон Маск - многодетный отец / ua.depositphotos.com

Она даже заявила, что ей пришлось притворяться, что она не знает Маска, когда они оба отправились в Мар-а-Лаго, чтобы отпраздновать победу президента Трампа на выборах.

Илон Маск / Главред - инфографика

Согласно документам, полученным газетой, 53-летний Маск якобы предлагал ей 15 миллионов долларов и дополнительно 100 тысяч долларов в месяц до тех пор, пока их сыну не исполнится 21 год, если она будет держать рот закрытым.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как писал Главред, владелец SpaceX и член администрации Трампа Илон Маск заявил, что без Starlink фронт в Украине якобы может потерпеть крах.

Напомним, социальная сеть X (Twitter) потерпела масштабный сбой по всему миру днем 10 марта. Маск подтвердил, что X стала жертвой массированной кибератаки и также заявил, что атака якобы происходила с IP-адресов в Украине. Позже конгрессмен-республиканец Джек Кимбл из 54-го округа Калифорнии саркастически прокомментировал заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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