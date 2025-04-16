'Какого черта Илон там делает': Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

О чем говорится в материале Axios:
- Трамп отменил секретный брифинг в Пентагоне из-за Маска
- В Белом доме некоторые чиновники не довольны работой миллиардера
В прошлом месяце Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации, Трамп был возмущен приглашением Маска.
"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет", - заявил президент США Дональд Трамп, по словам одного из высокопоставленных чиновников.видео дня
О вероятном участии миллиардера в брифинге с доступом к сверхсекретной информации впервые сообщила The New York Times 20 марта. По данным издания, планировалось ознакомить Маска с деталями американской стратегии в случае военного конфликта с Китаем.
После утечки информации в СМИ министр обороны Пит Хэгсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона в рамках внутреннего расследования. Вечером того же дня Трамп в Truth Social назвал публикацию NYT "фейковой новостью" и отрицал, что тема Китая вообще должна была обсуждаться.
Axios также отмечает, что Илон Маск вызывает раздражение у отдельных чиновников администрации из-за своего частого присутствия в Белом доме, непредсказуемой активности в соцсетях и радикальных методов в работе правительственного офиса эффективности, который он курирует.
"Президент все еще очень любит Илона, но существуют определенные красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие связи, поэтому этот брифинг был просто неправильным", - рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации.
Трамп заверил, что в случае работы Маска в DOGE конфликта бизнес-интересов не возникнет, хотя некоторые критики ставят под сомнение его искренность, сообщает издание.
Впоследствии выяснилось, что Илон Маск действительно присутствовал на брифинге в Пентагоне вместе с Хегсетом 21 марта, однако тема Китая тогда не поднималась.
Заявления Илона Маска - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Джек Кимбл из 54-го округа Калифорнии саркастически прокомментировал заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X. Отреагировав на обвинения Маска, Кимбл призвал его к диалогу с украинской стороной, подчеркнув, у Илона Маска "нет карт".
9 марта владелец SpaceX и член администрации Трампа Илон Маск заявил, что без Starlink фронт в Украине якобы может потерпеть крах.
Кроме того, 6 марта в Белом доме состоялось напряженное совещание правительства Дональда Трампа, во время которого возник спор между миллиардером Маском и членами кабинета, в частности госсекретарем Марко Рубио. Причиной конфликта стали радикальные инициативы Маска по сокращению госслужащих, о чем сообщает The New York Times со ссылкой на пять информированных источников.
Другие новости:
- Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26
- Подожгли авто военных в Киеве: в столице разоблачили исполнителей приказа из сети
- Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления
Что такое Axios?
Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред