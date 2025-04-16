'Какого черта Илон там делает': Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

Трамп отменил брифинг Пентагона из-за участия в нем Маска, чье присутствие вызывает напряжение среди чиновников администрации, отмечают СМИ.

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Трамп серьезно разозлился на Илона Маска / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале Axios:

Трамп отменил секретный брифинг в Пентагоне из-за Маска

В Белом доме некоторые чиновники не довольны работой миллиардера

В прошлом месяце Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации, Трамп был возмущен приглашением Маска.

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он туда не поедет", - заявил президент США Дональд Трамп, по словам одного из высокопоставленных чиновников. видео дня

О вероятном участии миллиардера в брифинге с доступом к сверхсекретной информации впервые сообщила The New York Times 20 марта. По данным издания, планировалось ознакомить Маска с деталями американской стратегии в случае военного конфликта с Китаем.

После утечки информации в СМИ министр обороны Пит Хэгсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона в рамках внутреннего расследования. Вечером того же дня Трамп в Truth Social назвал публикацию NYT "фейковой новостью" и отрицал, что тема Китая вообще должна была обсуждаться.

Axios также отмечает, что Илон Маск вызывает раздражение у отдельных чиновников администрации из-за своего частого присутствия в Белом доме, непредсказуемой активности в соцсетях и радикальных методов в работе правительственного офиса эффективности, который он курирует.

"Президент все еще очень любит Илона, но существуют определенные красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и он имеет там хорошие связи, поэтому этот брифинг был просто неправильным", - рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Трамп заверил, что в случае работы Маска в DOGE конфликта бизнес-интересов не возникнет, хотя некоторые критики ставят под сомнение его искренность, сообщает издание.

Впоследствии выяснилось, что Илон Маск действительно присутствовал на брифинге в Пентагоне вместе с Хегсетом 21 марта, однако тема Китая тогда не поднималась.

Что известно об Илоне Маске / Инфографика: Главред

Заявления Илона Маска - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Джек Кимбл из 54-го округа Калифорнии саркастически прокомментировал заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X. Отреагировав на обвинения Маска, Кимбл призвал его к диалогу с украинской стороной, подчеркнув, у Илона Маска "нет карт".

9 марта владелец SpaceX и член администрации Трампа Илон Маск заявил, что без Starlink фронт в Украине якобы может потерпеть крах.

Кроме того, 6 марта в Белом доме состоялось напряженное совещание правительства Дональда Трампа, во время которого возник спор между миллиардером Маском и членами кабинета, в частности госсекретарем Марко Рубио. Причиной конфликта стали радикальные инициативы Маска по сокращению госслужащих, о чем сообщает The New York Times со ссылкой на пять информированных источников.

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