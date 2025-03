Маск перед Трампом 'набросился' на Рубио и потерял часть власти - NYT

Что известно:

В четверг в Белом доме состоялась напряженная встреча правительства Дональда Трампа. Во время заседания министры, в частности госсекретарь Марко Рубио, вступили в спор с миллиардером Илоном Маском из-за его агрессивного подхода к сокращению госслужащих. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на пять источников, знакомых с событиями.

На встрече Маск жестко раскритиковал Рубио за то, что тот якобы не смог сократить штат Госдепа, несмотря на обещания. Госсекретарь ответил, что Маск игнорирует тот факт, что более 1500 сотрудников департамента досрочно вышли на пенсию. Рубио также саркастически спросил, хочет ли Маск, чтобы он снова нанял этих людей, только чтобы потом устроить шоу с их увольнением.

По словам источников издания, Рубио был зол на Маска уже несколько недель, после того как его команда фактически закрыла целое ведомство - Агентство США по международному развитию (USAID).

В ответ миллиардер заявил, что Рубио "хорош на телевидении", намекая, что ни на что другое он не способен.

Президент США сначала наблюдал за перепалкой, откинувшись на спинку стула, но впоследствии вступился за Рубио. По его словам, тот делает "замечательную работу" и очень занят, ведь постоянно путешествует, выступает на телевидении и у него есть агентство, которым он должен управлять.

Кроме Рубио, Маск также поссорился с несколькими другими чиновниками, что стало первым сигналом о возможном ограничении его влияния. Некоторые республиканцы выразили недовольство непосредственно президенту его радикальными методами.

Большинство чиновников выразили поддержку общей цели Маска - сократить расточительство и коррупцию в правительстве. Однако они были недовольны его агрессивным подходом, напоминающим "бензопилу", и отсутствием четкой координации действий в процессе реформ.

Трамп, в конце концов, анонсировал, что отныне сокращением персонала будут заниматься секретари, а команда Маска будет выполнять только консультирующую роль. После встречи Трамп отметил в заметке, что следующий этап реформы будет проводиться "скальпелем", а не "топором".

Миллиардер явился на встречу в костюме и галстуке, а не в футболке, поскольку Трамп ранее публично критиковал его за неопрятный вид. Маск оправдывал свои действия тем, что управляет тремя компаниями с рыночной капитализацией в десятки миллиардов долларов, и его подход приносит результаты.

Напомним, Илон Маск стал ключевой фигурой в окружении Дональда Трампа после выборов, что вызвало недовольство у давних соратников президента. Маск, по словам источников, ведет себя как "сопрезидент", активно участвует в звонках и встречах, иногда игнорируя интересы Трампа.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Илону Маску за предоставленные "Старлинки", которые помогли в условиях российских обстрелов и на фронте. Он отметил, что хочет, чтобы Маск поддерживал Украину максимально и даже посетил страну.

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что пока Трамп сосредоточен на риторике, серьезной работой занимается Илон Маск, который постепенно берет под контроль американское правительство и спецслужбы.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.