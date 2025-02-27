Что на самом деле кроется за громкими заявлениями Трампа и причем тут Маск

Президент США пытается удержать внимание на своей персоне, своих заявлениях и инициативах. И в этом есть тайный смысл.

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Владимир Горбач прокомментировал заявления Трампа на посту президента США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот видео x.com/elonmusk

Вы узнаете:

Зачем Трамп делает шокирующие заявления об Украине и других странах

Стоит ли опасатся, что он реализует все свои идеи

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что громкие заявления Дональда Трампа на посту президента США относительно войны в Украине призваны шокировать и, не исключено, что эта риторика является способом отвлечь внимание от другого важного процесса.

По мнению Горбача, фактор Трампа и в глобальном смысле – это фактор непредсказуемости.

"И это то, чего не было. Поведение предыдущей американской администрации было настолько предсказуемым, что даже грустно было. Зато поведение Трампа предсказуемым не является, и оно специально сконструировано таким образом, чтобы быть непредсказуемым и для России, и для Украины. Поэтому мы можем ждать от Трампа чего угодно", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

Поведение и риторика Трампа в адрес не только Украины, но и Гренландии, Канады, Мексики, Евросоюза, Панамы, Южной Африки – шокирующая.

"Все это говорится, чтобы шокировать мир. И шок – это способ держать внимание на нем, его персоне, его заявлениях и инициативах", - считает Горбач.

При этом, хотя Трамп действительно может озвучивать свои настоящие мысли и идеи, это не значит, что их можно реализовать.

"По моему мнению, цель такого поведения и риторики – отвлечение внимания от чего-то более серьезного, что происходит параллельно. Если пристальнее присмотреться, то серьезной работой сейчас занимается не Трамп, а Маск, который фактически берет на себя контроль над американским правительством, получает всю информацию, включая секретную, чистит государственный аппарат, берет под контроль спецслужбы и тому подобное. Именно это является ключевым важным событием, которое на самом деле происходит в реальности, а не в риторике", - объяснил Горбач.

"Трамп просто отвлекает внимание от деятельности Маска. Пока деятельность Маска не касается Украины, но так или иначе он все равно выйдет на наш трек. Поэтому рано или поздно мы узнаем и от него определенные вещи относительно войны и американской помощи Украине", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Заявления Трампа о войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Дональд Трамп заявил, что США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности. Ответственность за это Штаты перекладывают на Европу.

Также американский президент твердо стоит на том, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее Трамп отказался назвать российского лидера Владимира Путина диктатором.

"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - ответил президент США.

Кроме того, он добавил, что у них есть "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.

Также Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро.

"Если мы будем умны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать - а мы этого не хотим", - сказал президент США.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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