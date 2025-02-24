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Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро

Марина Фурман
24 февраля 2025, 20:52обновлено 24 февраля, 21:24
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По словам Дональда Трампа, война в Украине может закончиться в течение нескольких недель.
Трамп, ВГУ
Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

  • Война в Украине может закончиться в течение нескольких недель
  • Европа должна на себя взять гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине "может закончиться скоро - в течение нескольких недель". Таким прогнозом он поделился во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает BFM.TV.

"Если мы будем умны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать - а мы этого не хотим", - сказал Трамп.

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Также журналисты спросили Трампа, будут ли прописаны в соглашении о полезных ископаемых гарантии безопасности для Украины.

"Европа позаботится о том, чтобы ничего не произошло", - ответил лидер США.

Позже президент Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности.

"Мы должны играть свою роль в рамках гарантий безопасности", - заявил Макрон на брифинге с президентом США Дональдом Трампом.

Также Дональд Трамп не против введения европейских войск в Украину с миротворческой миссией.

"Миротворческие миссии были бы лучше решением, чем все эти смерти", - подчеркнул лидер США.

Американский президент считает, что "поддержку так или иначе придется оказывать", но европейцы "будут там".

"Как только будет подписан мир, Россия вернется к своим делам, равно как и Украина и Европа", - заявил он.

По словам Трампа, Владимир Путин примет европейские миротворческие войска в Украине.

Со своей стороны Эммануэль Макрон заявил, что надеется на "сильное" американское вмешательство для гарантирования мира.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по войне в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

Кроме того, спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф сообщил, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины. Он уточнил, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

Также Трамп заявлял, якобы Зеленский не очень важен на переговорах об окончании войны. Президент США уверен, что Байден и Зеленский говорили неправильные вещи Путину.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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война в Украине Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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