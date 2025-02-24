Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогноз

После выборов в Конгресс США, политический ландшафт в Вашингтоне может поменяться, не исключает Роман Свитан.

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Роман Свитан прокомментировал действия Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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После выборов в Конгресс США, ситуация в Вашингтоне может поменяться

Трамп может мешать Украине и такие возможности у него есть

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прокомментировал вопрос о тревожных ожиданиях по поводу того, что президент США Дональд Трамп якобы "может сдать Украину".

"Если Трамп пытается сдать Украину, то один вопрос – а он что, ее купил, чтобы пытаться сдавать? Это две несоизмеримые величины", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт не исключает, что после выборов в Конгресс США, политический ландшафт в Вашингтоне может поменяться.

"Трамп приходит и уходит, мы уже раз его пережили. Мы уже пережили Обаму, Трампа, Байдена – переживем Трампа еще раз. Украина стояла, стоит и стоять будет. А "трампы" приходят и уходят. Потому "слить" Украину у Трампа просто не получится, нет такого механизма", - убежден он.

В то же время собеседник уточнил, что Трамп может мешать Украине и такие возможности у него есть, пока он президент.

"К тому же даже Трамп, даже президент США ограничен некоторыми законодательными актами самих же Соединенных Штатов Америки. В Америке есть серьезное проукраинское лобби, причем и в демократической, и в республиканской партиях, а конгресс конкретно проукраинский, что бы кто ни говорил – там есть не столько проукраинские центры, сколько антироссийские. Потому Трамп сейчас побегает-побегает, проскачет по базару и быстро вернется на ту дорожную карту, по которой идет вся демократическая общность, в том числе и США", - пояснил он.

Свитан добавил, что США сейчас пытаются быть лидерами демократической общности, но у них не очень получается по разным причинам, в том числе – экономическим.

"Вот Европа сейчас и выходит на первый план, и это хороший ход. А мы – Европа. Для нас это оптимальный вариант", - резюмировал он.

Смотрите видео - интервью с Романом Свитаном:

Ранее сообщалось о том, что США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в Украину. Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции по этому вопросу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Президент США заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине необходимо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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