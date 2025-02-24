США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в Украину

Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции по этому вопросу.

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США не поддерживают украинскую редакцию резолюции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

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Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции

Вашингтон не поддерживает украинскую резолюцию по деэскалации

Соединенные Штаты Америки не поддерживают украинскую резолюцию по деэскалации ситуации в Украине и с осуждением вторжения РФ, сославшись на необходимость скорейшего установления мира.

"Резолюция сосредоточена на одной простой идее - прекращении войны. Путь к миру возможен, заявила", - заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

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По ее словам, Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции по этому вопросу.

"И поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить войну и работать над длительным миром. Соединенные Штаты также просят Генеральную ассамблею принять меры по предложенной Соединенными Штатами резолюции немедленно после рассмотрения резолюции, разработанной Украиной", - сказала представительница США.

По ее словам, "в эту третью годовщину нам нужна резолюция, отмечающая обязательства всех государств-членов ООН окончательно положить конец войне".

"Наш проект призывает как можно быстрее прекратить конфликт и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией. Это то, что сейчас необходимо, и мы призываем все страны-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях. Простое историческое заявление Генеральной ассамблеи, которая смотрит вперед, а не назад", - заявила она.

Смотрите видео - США не поддержали украинский вариант резолюции в ГА ООН:

/ Скриншот

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее США предложили собственный проект резолюции по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину, который посол России в ООН Василий Небензя назвал "хорошим шагом". Он также заявил, что если к ней будет принята российская поправка, то Москва проголосует за ее поддержку.

Генеральная ассамблея ООН собралась в понедельник, чтобы проголосовать за текст резолюции, который призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом. Текст украинского проекта резолюции был разработан при участии Европейского Союза.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России. Администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию, которую Украина и ЕС.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Президент США заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине необходимо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

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Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

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