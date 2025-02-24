Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в Украину

Алексей Тесля
24 февраля 2025, 18:39обновлено 24 февраля, 19:21
210
Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции по этому вопросу.
США, Украина, ВСУ
США не поддерживают украинскую редакцию резолюции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

Главное:

  • Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции
  • Вашингтон не поддерживает украинскую резолюцию по деэскалации

Соединенные Штаты Америки не поддерживают украинскую резолюцию по деэскалации ситуации в Украине и с осуждением вторжения РФ, сославшись на необходимость скорейшего установления мира.

"Резолюция сосредоточена на одной простой идее - прекращении войны. Путь к миру возможен, заявила", - заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

видео дня

По ее словам, Соединенные Штаты выступили против выдвижения другой резолюции по этому вопросу.

"И поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины, и мы призываем ее отозвать в пользу решительного заявления, которое обязывает нас прекратить войну и работать над длительным миром. Соединенные Штаты также просят Генеральную ассамблею принять меры по предложенной Соединенными Штатами резолюции немедленно после рассмотрения резолюции, разработанной Украиной", - сказала представительница США.

По ее словам, "в эту третью годовщину нам нужна резолюция, отмечающая обязательства всех государств-членов ООН окончательно положить конец войне".

"Наш проект призывает как можно быстрее прекратить конфликт и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией. Это то, что сейчас необходимо, и мы призываем все страны-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях. Простое историческое заявление Генеральной ассамблеи, которая смотрит вперед, а не назад", - заявила она.

Смотрите видео - США не поддержали украинский вариант резолюции в ГА ООН:

Screenshot
/ Скриншот

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее США предложили собственный проект резолюции по случаю третьей годовщины вторжения РФ в Украину, который посол России в ООН Василий Небензя назвал "хорошим шагом". Он также заявил, что если к ней будет принята российская поправка, то Москва проголосует за ее поддержку.

Генеральная ассамблея ООН собралась в понедельник, чтобы проголосовать за текст резолюции, который призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом. Текст украинского проекта резолюции был разработан при участии Европейского Союза.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России. Администрация Дональда Трампа пытается заблокировать резолюцию, которую Украина и ЕС.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп выдал циничное заявление о переговорах. Президент США заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. При этом он цинично намекнул на то, что Украине необходимо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров.

Больше новостей:

Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Генассамблея ООН война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

19:43Мир
Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

19:21Мир
Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

18:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Последние новости

20:01

Вместо кофе: 5 бодрящих напитков для энергии на весь день

19:46

Не просто для милоты: ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах

19:46

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогнозВидео

19:43

В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

19:43

Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
19:21

Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

19:20

Вылечить или срезать: смола на плодовых деревьях - как бороться

19:14

Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе

19:08

20-летняя девушка рассказала о союзе с 61-летним мужчиной: "Мир полон ненависти"

Реклама
18:57

Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

18:55

Цвет волос 2025 - тренды окрашивания для женщин за 40

18:53

Вспышка активности: РФ может увеличить количество массированных атак по Украине

18:45

Россия зависима от КНДР: в Defense Express заявили о нехватке боеприпасов в РФ

18:39

США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в УкраинуВидео

18:38

Верховная Рада в трауре: не стало известного депутата и экс-министра Украины

18:15

Лавров "нарывается" на гнев США: между Трампом и Путиным растут противоречия

18:10

Продлится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал важное заявление

18:02

Сделка с США по ископаемым: экс-премьер Британии объяснил её выгоду для Украины

17:55

Водяной или электрический теплый пол: что лучше новости компании

17:38

Оптическая иллюзия: найдите спрятанные в ресторане ложку и вилку за 9 секунд

Реклама
17:28

Большой удар: Урсула фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против РФ

17:25

До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале

16:57

Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России: в FT заявили о решении Европы

16:56

Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

16:46

"Решит наши проблемы": Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь УкраинеВидео

16:46

У Трампа сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

16:39

"Грызня ФСБшников": в Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта

16:31

Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ

16:23

Снизить высокое давление: эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов

16:14

В МИД Чехии назвали одного человека, которого действительно боится Путин

16:09

Будет вкуснее, чем свежая: гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццуВидео

15:56

"Станет могильной плитой для РФ": названы главные проблемы российской армииВидео

15:50

Резервов осталось на два месяца: Свитан рассказал о неожиданных событиях в апреле

15:38

Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

15:30

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

15:11

Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

15:04

25 февраля: какой праздник, день ангела и с кем нельзя ссориться

14:42

"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

14:30

Можно ли вырастить розу из веточки: четыре проверенных метода удивят вас

14:28

"Пауза - это выстрел себе в голову": Свитан сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

Реклама
14:27

"Сбил на переходе": с известной певицей произошел несчастный случай

14:19

"Прорыв на любом участке": когда Путин снова прикажет пойти на города Украины

14:13

Почему нельзя заводить будильник на утро: ответ удивит многихВидео

14:12

Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

14:06

Будет +8 градусов и дожди: синоптик назвала дату резкого потепления

13:35

Самый бюджетный и невероятно простой салат - настоящий фаворитВидео

13:13

Где спрятаны два лица: только "настоящие детективы" угадают за 5 секунд

13:05

Финальная фаза "переговоров": Украина готова к подписанию соглашения с США

13:00

"Передал документ с датами": Зеленский назвал детали переговоров с Келлогом

12:50

Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять