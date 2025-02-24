'Я не использую слова легкомысленно': Трамп отказался назвать Путина диктатором

Кратко:
- Трамп не захотел называть Путина диктатором
- Он сказал, что не использует эти слова легкомысленно
Президент США Дональд Трамп отказался назвать российского лидера Владимира Путина диктатором. Об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, пишет ВВС.
В частности, журналисты спросили у Трампа, будет ли он характеризовать российского лидера Владимира Путина как "диктатора", употребив это слово ранее в отношении Владимира Зеленского в Украине.
"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - ответил президент США.
Кроме того, он добавил, что у них есть "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.
Последние заявления Дональда Трампа
Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине "может закончиться скоро - в течение нескольких недель".
Он также рассказал о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.
Кроме того, Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Кроме переговоров по войне, американский лидер сообщил об обсуждении "крупных сделок по экономическому развитию, которые будут между США и Россией".
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Что известно о BBC?
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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