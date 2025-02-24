'Я не использую слова легкомысленно': Трамп отказался назвать Путина диктатором

Трамп заявил, что нужно посмотреть, как все сложится, прежде чем называть Путина диктатором.

https://glavred.info/world/ya-ne-ispolzuyu-slova-legkomyslenno-tramp-otkazalsya-nazvat-putina-diktatorom-10642307.html Ссылка скопирована

Трамп отказался назвать Путина диктатором / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп не захотел называть Путина диктатором

Он сказал, что не использует эти слова легкомысленно

Президент США Дональд Трамп отказался назвать российского лидера Владимира Путина диктатором. Об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, пишет ВВС.

В частности, журналисты спросили у Трампа, будет ли он характеризовать российского лидера Владимира Путина как "диктатора", употребив это слово ранее в отношении Владимира Зеленского в Украине.

видео дня

"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - ответил президент США.

Кроме того, он добавил, что у них есть "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Последние заявления Дональда Трампа

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине "может закончиться скоро - в течение нескольких недель".

Он также рассказал о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он может приехать на этой неделе или на следующей, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.

Кроме того, Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Кроме переговоров по войне, американский лидер сообщил об обсуждении "крупных сделок по экономическому развитию, которые будут между США и Россией".

Читайте также:

Что известно о BBC? Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред